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罹癌先兆｜多名癌症病友的真實經驗　5大常見異狀恐是「罹癌先兆」【附癌症症狀+自測方法】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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AI 摘要
  • 身體異狀應正視，及早處理
  • 胸部腫塊、血便、痣變化需注意
  • 疲勞、背痛可能為癌症徵兆

【致癌／先兆／乳癌／皮膚癌／疲累】身體出現異狀要正視，及早處理能夠增加痊癒率。國外有癌症病人分享真實經歷，指出一些常見的身體狀況，可能是罹癌先兆。

罹癌先兆｜5大罹癌先兆

據《unilad》報道，近年來有許多癌症患者及其家屬透過社群平台分享確診的心路歷程，當中有不少常見症狀容易被忽略或是習以為常，往往耽誤治療的黃金時間。透過癌友真實分享與美國癌症協會（ACS）、英國癌症研究（Cancer Research UK）的統計數據相呼應，早期發現對提升存活率的關鍵影響。綜合5大常見症狀，坐視不理可能會導致致命癌症：

1. 胸部腫塊：乳癌

據統計，乳癌是美國女性最常見的癌症，死亡率僅次於肺癌。據一名Reddit用戶分享，朋友哺乳期間發現乳房腫塊，起初誤以為是乳腺阻塞，數月後才就醫，確診時已是第四期，最終不治。對比之下，另一名女性因及時檢查，確診第一期乳癌並成功控制病情。專家提醒，乳房出現不明硬塊、皮膚凹陷或乳頭異常分泌物，應立即就醫，而非等待症狀惡化。

乳癌｜乳癌5大症狀

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相關文章：乳癌｜16歲少女摸到胸部硬塊驚患乳癌 醫生解構4大致癌原因

2. 血便被誤診為痔瘡：大腸直腸癌

大腸直腸癌患者常回憶，初期曾有大便帶血情況，卻被歸因於痔瘡。一名31歲患者因長期血便未獲重視，最終確診第四期。據目前醫學指引，建議45歲後定期做大腸鏡檢查，但若有家族史或高風險因素（如慢性發炎性腸病），應提早篩檢。有部分網民反映，即使有明顯症狀，仍因年紀輕被醫生拒絕安排檢查，導致延誤診斷。

腸癌先兆｜直腸癌10大警訊

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相關文章：直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌 生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】

3. 痣的變化：黑色素瘤

據美國皮膚癌基金會指出，美國每小時超過2人死於皮膚癌，其中黑色素瘤最為兇險。曾經有一名患者分享，30歲的姐姐因一顆變化中的痣未及時處理而喪命。醫生建議，若痣出現不對稱、邊緣模糊、顏色不均或直徑大於6毫米（ABCDE原則），應立即就診。此外，日常防曬能有效降低皮膚癌風險。

皮膚癌｜皮膚癌常見徵狀

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皮膚癌｜自測皮膚癌「ABCDE」法則

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相關文章：皮膚癌｜男子鼻頭長痣驚患皮膚癌 醫生警告：50歲以上高危【附ABCDE法則自測】

4. 極度疲勞與 5. 持續背痛：隱藏的癌症訊號

多名癌症患者描述，確診前曾經歷「無法緩解的極度疲勞」，不同於一般倦怠感，而是「像走在泥巴裡」的沉重無力。另有一名年輕患者因長期下背刺痛就醫，最終診斷為已擴散的血癌。這類背痛常被誤判為肌肉拉傷，導致延誤治療。

血癌｜血癌6大症狀

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罹癌先兆｜專家呼籲及早篩檢增加痊癒率

據美國國家衛生研究院（NIH）預計，2025年全美將有約61.8萬人死於癌症，其中乳癌、肺癌、前列腺癌與大腸直腸癌佔近半數。儘管癌症種類繁多，但忽視常見症狀，容易錯失黃金治療期，故此及早檢測和發現問題，可以提高痊癒率。

名醫教養生｜10大防癌食材

日本癌症名醫佐藤典宏曾分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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