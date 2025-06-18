拍賣專家專欄｜獲張大千點評的何百里畫作　從嶺南派轉化創新的何家山水

上周獲邀出席了「美之傳承──何百里八十壽慶暨何紀嵐藝術創作展」的開幕儀式，觀看了何氏父子近百幅作品。

早一個月前，他兒子何紀嵐才剛舉行了個展，我也曾在此提及，今次就主力講述何百里老師的作品。何老師是嶺南畫派第四代傳人，師承胡宇基，是嶺南派二代宗師趙少昂的再傳弟子。他從藝六十餘年，而且成名很早。

▲ 何百里（左）、何紀嵐父子日前舉辦藝術創作展。

本次展出的一幅作品上有張大千的題字，應該就是他將近六十年前首次個展的其中一幅作品，得到張大千的點評。他的作品自上世紀八十年代，就已經進入拍賣市場，並得到不少藏家垂青。本次展覽雖然大部分都是何老師的近作，但也展出了小部分早年作品，和一些我們以往在市場很少會見到的題材。

其中讓我印象最深刻的除了上述的寫生作品外，它旁邊還掛了一幅早年描繪澳門炮台山景色的作品，非常難得。同一個區域還有一幅荔枝和一幅荷花，都應該是較早年之作。這類題材的作品比較少見，從中亦能看出他嶺南畫派的根基。

何老師提及他在藝術創作道路上不斷地創新和轉變，從展覽中也能看出他這方面的突破。盡管拜入以花鳥畫著稱的嶺南畫派門下，何氏致力山水畫創作，發掘更廣闊的可能性。從描繪香港海岸漁舟的《百里輕舟》、旅居加拿大時得到啟發的《加國楓采》、到後來譜寫祖國河山的《靈山秀水》、《太行印象》、《黃山印象》及繪畫日出的《曦望》等，各個系列都是透過增加見識，遊覽名山大川，吸取養分，再將所見的景色消化轉變成作品。

這次展覽中，更能看到何氏把不同系列的成分再組合而成的新作。譬如有幅是描繪香港海景的作品，把《曦望》的構圖和日出放進香港的海岸景色，再配上《百里輕舟》中的濃墨小舟，變成一幅新的作品。

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除此以外，還有為這次展覽而作的《煙谷鳴瀑頌秋色》巨作，更是利用近年的《太行印象》的畫法去繪畫《加國楓采》系列題材，畫中水源霧氣的亮度也能聯想起《曦望》系列中的光源，絕對是「何家山水」集大成之作。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊專欄「世情館」，逢周三刊出，原題為《獲張大千點評的何百里畫作》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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