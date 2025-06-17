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洪金寶三代同堂｜12歲孫仔TJ暴風成長似長腿Oppa　身高或超越洪天明有潛質成「最型星三代」

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 21 分鐘前

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洪天明大仔洪大仁分享家庭照，見TJ 暴風成長了不少。

【洪金寶/洪天明兒子/洪大仁】影壇大哥洪金寶的兒子洪天明與太太周家蔚育有兩名兒子，分別是12歲的大仔洪大仁（TJ）及10歲的細仔洪竟琋（JT）。日前適逢父親節，洪大仁在社交平台分享三代同堂的合照，展現溫馨家庭時刻，12歲的TJ暴風成長，逐漸展現「長腿Oppa」風範，有機會成為「最型星三代」。

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洪金寶三代同堂｜青春期暴風成長

洪大仁將數張家庭照剪輯成連續短片，只見洪金寶、高麗虹、洪天明周家蔚、洪大仁以及洪竟琋均以白恤衫襯牛仔褲示人，爺爺洪金寶精神不錯，至於60歲的高麗虹頭髮烏黑又濃密。

至於兩名孫仔TJ跟JT就長高了不少，特別是處於青春期的TJ暴風長高，身高已到洪天明的耳珠，將來大有機會高過1.82米的爸爸。

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洪金寶三代同堂｜長腿oppa雛形漸成

此外，擁有一雙單眼皮的TJ，曾獲網民大讚具有韓國Oppa氣質，而嫲嫲曹恩玉為韓國人，故TJ擁有4分之1的韓國血統，難怪愈大愈靚仔啦！

今日（6月16日）洪天明一家四口現身活動，天明透露主力於內地發展，更計劃安排兩兒往杭州讀書，不過父親洪金寶就不想跟孫仔分隔兩地。對於大仔被指似韓國Oppa，天明坦言不想兒子入行，惟一切待他長大後自己抉擇。

洪天明洪大仁｜洪天明父親節與兒子嘆茶記

另外，身為星二代的洪天明生活都幾貼地，日前父親節他跟兩名兒子於大埔某平民餐廳食飯慶祝，只見天明晒出餐牌，50多元已可以嘆到大大份的午餐，難怪他也大讚「性價比不錯」。

洪天明跟周家蔚育有兩名兒子。 （取自instagram）

洪天明兒子學歷｜就讀ICS每年學費逾10萬

不過洪天明對兩兒的學業絕不吝嗇，洪大仁跟洪竟琋就讀位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

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ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，故校風重品德及心靈發展，師生亦有愛心，故相當受基督教家庭歡迎，不少星級父母也慕名而至。

毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬的兩名女兒張楚兒和張信兒、姚嘉妮的女兒Kyra和兒子Kyros、謝霆鋒的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）皆曾就讀於此校。

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