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新聞之花︱TVB新聞女神花封盤結婚用珍珠奶茶敬酒超可愛　曾報道時遇此外幸臨危不亂

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撰文： 文體藝online

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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再有新聞之花結婚。

【廖淑怡 / 新聞之花 / 主播】廖淑怡結婚！繼TVB「長腿主播」黎在山、TVB財經主播「翻版何依婷」曾曉婷（Janet），以及前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩出姚後，再有新聞之花封盤，TVB翡翠台及無綫新聞台高級主播廖淑怡在日前結婚，到場賓客紛紛在社交平台上載當晚照片，分享喜悅。

從照片所見，廖淑怡丈夫並非十分高大，感覺成熟穩重。另外，平時在主播席正襟危坐的廖淑怡，在私人原來十分活潑，在婚宴上與丈夫向賓客打招呼時興奮地大送飛吻，而且用巨型珍珠奶茶「以茶代酒」敬酒，十分鬼馬可愛。

因為廖淑怡之曾在有線新聞工作，故此兩台新聞部成員都有席廖淑怡婚宴，包括袁志偉、黎在山、梁思齊、王穎琪、李德成、賀子欣、陳焜傑、葉芷樺、彭建樺，以及前主播關可為、郭子龍、余茵娜、陳凱筠、梁翠麗和蔡家俊等，有線的王巧、袁思行、陳書君也有到場，更齊拍攝TVB與有線新聞部的「世紀大合照」，十分具紀念性。

新聞之花丨廖淑怡報新聞期間狂咳20秒　TVB主播夠鎮定識執生獲網民讚賞

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新聞之花︱廖淑怡突然狂咳臨危不亂

現年27歲廖淑怡在2020年於香港浸會大學傳理學學士畢業，之後加入有線電視當新聞主播，2022年8月轉投TVB新聞部當新聞台主播，之後升職翡翠台同無綫新聞台高級主播，亦兼當香港早晨主播。

在2022年6月，當時有線新聞副總經理的許方輝被網民在昨日與一名女子齊搭天星小輪，而且態度親暱互相攬住，男方並摸女方大腿。當時被網民猜女方是當時在有線工作的廖淑怡。

無奈捲入桃色風波的廖淑怡當時接受媒體訪問斬釘截鐵表明自己並非相中人，自己有男友並絕不會愛上與有婦之夫，表明與許方輝彼此不相熟完全沒私交，不明為何有此謠傳，有線新聞及資訊總監關慧玲亦已向各部組主管交代情況，並澄清有傳主播廖淑怡與許同坐小輪的緋聞全不準確，還她清白。

另外，在2024年1月已回TVB廖淑怡在報道港股狂瀉新聞時，突然間在鏡頭前狂咳近20秒，咳到滿臉通紅的她未能繼續報新聞，幸廖淑怡臨危不亂，即垂低頭，期間以眼神示意「暫停」，其後切走直播畫面。約兩分鐘後，廖淑怡繼續報道新聞，雖然聽到她有少許聲沙，網民大讚她表現鎮定，遇突發事件即懂執生，更窩心留言提她要注意身體。

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