【歐陽萬成Jimmy/美國版黃子華/歐陽萬成/番禺會所華仁小學/香港華仁書院】被譽為港產「美國版黃子華」的荷里活知名華裔男星歐陽萬成（Jimmy O. Yang），近日衣錦還鄉，於紅館舉行一連三日共五場的《Jimmy O. Yang Live in Hong Kong》棟篤笑，為其亞洲巡迴演出揭開序幕。 這位在香港土生土長的諧星，首次來港開騷已引來哄動。日前他接受鄭裕玲《The Do Show》訪問時，他訴說自己於香港出生，及在番禺會所華仁小學畢業，讀了一年香港華仁書院後，13歲移美。

最新影片:

歐陽萬成︱外公張逸雲是味精大王

歐陽萬成1987年於香港出生，在銅鑼灣天后區的「金龍大廈」度過童年。他的父母皆為上海人，家族在上海亦有顯赫歷史，其外公張逸雲是與化工專家吳蘊初共同創辦天廚味精廠的「味精大王」。 歐陽萬成自小在香港接受教育，就讀於番禺會所華仁小學，並升讀香港華仁書院。 他透露，小學時期成績優異，名列前茅，但在得知即將移民美國後，便無心向學。13歲那年，他隨家人移居美國洛杉磯。

歐陽萬成︱透過看電視學習英語和當地文化

移美初期，歐陽萬成因英語不流利而感到孤獨，只能透過看電視學習英語和當地文化，這段經歷卻意外地培養了他敏銳的觀察力和模仿能力，為其日後的喜劇事業奠下基礎。他在接受鄭裕玲（Do姐）的YouTube頻道《The Do Show》訪問時憶述，初到美國時因穿著香港普遍的三角內褲而被同學取笑，這件尷尬事讓他意識到文化差異，並渴望盡快融入新環境。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

歐陽萬成︱追夢辛酸經濟尖子揸Uber維生

在家人的期望下，歐陽萬成於加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，並曾在花旗美邦、摩根士丹利等知名金融機構實習。 然而，他心中始終懷著演員夢。畢業後，他以「Lowball Jim」為藝名，在洛杉磯的喜劇俱樂部開始其棟篤笑生涯。為了追夢並維持生計，他曾兼職多份工作，包括脫衣舞俱樂部DJ、鞋子銷售員、中餐館員工，甚至Uber司機。他的表演內容多聚焦於移民家庭的趣事、帶有廣東特色的父親形象及亞洲教育壓力等，這種笑中帶淚的演繹風格讓他逐漸嶄露頭角。

歐陽萬成︱《矽谷群英》的轉捩點：一口港式英語的突圍

歐陽萬成的演藝生涯在2014年迎來重大突破，他在HBO喜劇《矽谷群英》（Silicon Valley）中飾演「靳陽」（Jian-Yang）一角。 原本只是客串一集的他，因其帶有廣東話口音的生動演出大受歡迎，最終成為劇中的常駐角色，更被譽為劇中最搶鏡的角色之一。

此後，他的演藝事業扶搖直上，參演了多部知名影視作品，包括《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）、Netflix的《太空部隊》（Space Force）和《愛情很難》（Love Hard）等。

歐陽萬成​​​​​​​︱心繫香港：受黃子華與周星馳的喜劇創作影響

儘管13歲便移居美國，歐陽萬成從未忘記自己的香港根。他表示，香港電視劇《男親女愛》中的黃子華和鄭裕玲是他的偶像，而周星馳的電影，特別是《國產凌凌漆》和《逃學威龍》，對其喜劇創作影響深遠。 他坦言非常喜愛香港，今次回港除了演出，也特意與小學同學聚會，並將門票贈予現任香港華仁書院校長陳偉倫並相約飯聚。他更曾嘗試回到兒時住所「金龍大廈」懷緬，可惜未能如願，可見他為人相當念舊。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 歐陽萬成回憶小學讀書的點滴。(Youtube截圖) ​​​​​​​

歐陽萬成​​​​​​​︱紅館開騷星光熠熠

歐陽萬成首度在亞洲及香港開騷，選擇在有「演唱會聖地」之稱的紅館舉行，旨在向其偶像、曾在紅館舉行26場棟篤笑的黃子華致敬。演出原定3場，因門票火速售罄，加上出現票價高達$5800的「黃牛飛」，主辦方最終加開至5場。演出內容主要以英語進行，並夾雜廣東話，加入大量本土元素，務求引起香港觀眾的共鳴。

他的演出吸引了眾多名人紅星到場支持，包括其偶像#黃子華、#林青霞、#許冠傑、#古巨基、#鄭裕玲、#蔡卓妍等，場面星光熠熠。 歐陽萬成表示，選擇香港作為亞洲巡演首站，是因為這個地方對他意義重大，能夠回來演出是最好的安排。 他在訪問中透露，每個成功的笑話都經過上千次的嘗試和修改，足見其對喜劇的熱誠與執著。

相關新聞:

升中面試｜港華僅43個自行收生學額 校長親授面試貼士及1方法增入學機會

18區中學巡禮｜灣仔區16間官津中學名單 各校特色/學術專長/收生要求一覽

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5