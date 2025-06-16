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胚胎融合︱孕媽懷三胞胎最終只剩1胎疑「吃掉」兄弟姊妹獨存　專家爆罕見原因：或擁有2組DNA

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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孕媽懷三胞胎最終只剩1胎疑「吃掉」兄弟姊妹獨存　專家爆罕見原因：或擁有2組DNA

【懷孕／三胞胎／雙胞胎／胚胎融合／胚胎消失】未出世就競爭生存quota？新西蘭一名女子在初次產檢被告知懷雙胞胎，第二次檢查時則發現是三胞胎，讓她相當驚喜；結果到第3次產檢，發現腹中竟只剩下1名胎兒，讓她不禁懷疑：「這傢伙吃掉了他的兄弟姊妹！」。

綜合外媒報道，TikTok用戶「vfbabygirl28」在頻道分享離奇的懷孕過程，指出她在初次產檢時，被醫生告知懷有雙胞胎。然而第2次產檢時，又被證實是三胞胎，讓她又驚又喜。

產前最後檢查只剩1胎：被吃掉了！

但最驚人的是，女子進行第3次產檢時，結果令她非常震驚。當時，醫生發現她的腹中僅剩下1名胎兒，其餘2名胎兒無影無蹤，讓她深感懷疑是這剩下的1胎「吸收」了另外2名胎兒：

這傢伙吃掉了他的兄弟姊妹！我的天哪！

話雖如此，女子最後還是順利生產。她在分享影片的最後曬出新生嬰兒照片，可見這名在媽媽肚中就「打敗」了兄弟姊妹的男嬰面色紅潤健康，穿著薄荷綠針織衫和毛帽，睡得十分香甜。

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專家解釋2大原因

女子的離奇懷孕經歷讓網民感到錯愕，紛紛追問：「嬰兒怎麼會吃掉另1個嬰兒？」對此，有專業人士作出解釋，認為可能有2大原因導致：

1. 雙胞胎消失症候群（Vanishing Twin Syndrome，VTS）

懷孕初期有多個胚胎開始發育，像是雙胞胎或是三胞胎。但後來，其中一個或多個胚胎停止生長後死亡，就會被母體、胎盤或剩餘的胎兒吸收。這種現象較多於懷孕首3個月出現，若未有定期超聲波檢查或難以察覺。

2. 「人類嵌合體」（Human Chimera）現象

另一種較罕見情況，則屬「人類嵌合體」，意思是若兩個胚胎在發育早期融合為一，就會組成一個擁有2組DNA的嵌合體個體。該個體體內或會同時擁有2種血型、 身體某些部位呈現不同膚色斑塊，或DNA組成不一樣，某些器官的DNA和其他身體部位不同。

最後，女子也在留言區回應網民討論，指孩子目前已經2歲，非常健康。她坦言，雖然在得知腹中胎兒由三胞胎變成只剩一個時，確實經歷過一段悲傷時期，但後來漸漸接受了事實；現在只覺得幸運：

即使他擁有3種不同的個性跟脾氣，但他能快樂又健康的來到我們身邊，就已經覺得很幸運了。

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