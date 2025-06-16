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YEAHS演唱會｜YEAHS與全場共譜音樂回憶　一連兩場演出圓滿落幕！好友Dear Jane郭嘉駿到場支持

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撰文： 文體藝Online

發布時間： 19 分鐘前

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【YEAHS / DJ阿占/何兆基/郭嘉駿/Dear Jane】由叱咤 903DJ阿占何兆基（Chris）組成的YEAHS所舉行《YEAHS Near Perfection Concert 2025》的一連兩場演出，昨晚（15 日）正式圓滿落幕，為合共逾千位爺叔粉締造難忘回憶。

兩場演出均由實力派樂隊擔任暖場嘉賓，期間多位叱咤903DJ，包括梁文禮朱薰薛晉寧梁子等人 以及圈中好友，包括Dear Jane成員Jackal郭嘉駿（193）及吳林峰等亦親臨現場支持，場面相當熱鬧！

兩場演出均由實力派樂隊擔任暖場嘉賓，期間多位叱咤903DJ及圈中好友到場支持。

YEAHS演唱會｜全方位演繹 為演出揭開序幕

YEAHS以《開始》及《開始就有可能》作為演出序章，以細膩的音樂娓娓道來從出生到死亡的人生故事。

隨著故事展開，阿占唱出野仔時期的《相約在八王子》、《你知道我在台北等你嗎？》等，又演繹吳林峰的《風》，期間阿占一度感觸落淚，感謝爺叔粉支持並陪伴著YEAHS成長。

阿占演出期間一度感觸落淚，感謝爺叔粉持並陪伴著YEAHS成長。

YEAHS演唱會｜新舊作品交織 舞台互動推至高潮

演出中段，阿占好拍檔當奴驚喜現身，二人化身「Donald Yoshi」及「JY 大哥」演繹 Tyson Yoshi及周殷廷的《1994》，全場樂迷熱血沸騰，氣氛推至高峰。當奴更特別獻唱 Beyond 的《午夜怨曲》，掀起全場共鳴回憶。

緊接著YEAHS一口氣大玩搖滾歌曲，接連演繹野仔的《搖滾復活》、《三種賤人》、Blur 的《Song 2》及《我內心強大的小孩》，帶動全場爺叔粉 high爆大跳，盡展搖滾本色。

YEAHS一口氣大玩搖滾歌曲，帶動全場爺叔粉high爆大跳。

YEAHS演唱會｜約定延續音樂篇章 全場共譜音樂回憶

尾聲部分，YEAHS帶來了今年推出的新歌《流星劃過富士山》及《你在堅持什麼？》作結，YEAHS離場後全場爺叔粉意猶未盡，並高呼「Encore！ 」。阿占與何兆基（Chris）再次登場，並於Encore環節獻唱野仔的《憶年》，與現場樂迷一同回味青春歲月，為音樂會劃上完美句號。

YEAHS約定延續音樂篇章。

YEAHS演唱會｜實力嘉賓開場 助陣點燃全場熱情

兩場演出均由實力派樂隊擔任暖場嘉賓，首晚（14日）由 Locksmiths（開鎖佬）帶來《我們都是這樣沒有長大的》、《陪我去台北》、《十九》、首唱由阿占填詞的新歌《二十婚》及《蓋亞星》，成功點燃現場氣氛；

次晚（15日）則由 Pandora 助陣，唱出《安全距離》、《痛痛快快活活去》、《風月》、《花之生命》以及首唱由阿占填詞的新歌《年輕小說家》，為樂迷熱身，完美引領進入 YEAHS 音樂旅程。

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