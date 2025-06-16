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2025日本地震預言｜專家警告勿去日本1地區　有機會誘發規模9級地震！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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專家警告勿去日本1地區，有機會誘發規模9級地震！

距離日本預言漫畫《我所看見的未來》中提及的2025年7月5日毀滅級大地震只剩半個月，不少人都擔心預言成真。近日，地震專家郭鎧紋坦言，南海海槽現在很危險，由於上次大地震已是80年前，而周期一般約為90至150年，意味著風險逐步迫近。另外，郭鎧紋更點名日本1個地高風險地區，呼籲民眾避免前往。

日本地震︱1地區可能出現9級地震

據台媒《TVBS新聞網》報道，地震專家郭鎧紋表示，南海海槽地震未來30年發生機率是80%，未來20年是60％，未來10年則是30%，如果只是去旅遊一周，遇到南海地震的機率是千分之一，只是去1天的話大概會是萬分之一。

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郭鎧紋指，目前全球的地震活動相對平靜，近期規模6級以上的地震較少。不過周六（14日）凌晨，日本東北附近的千島列島附近海域發生規模6.1級地震，這類地震可能是大地震出現前的「蛛絲馬跡」。例如日本311地震前，震央附近亦曾發生7.3級的前震，3天後便引發9級大地震。郭鎧紋強調，要密切觀察後續情況，因為有可能誘發更大規模、甚至達到9級的地震。

同場加映：《我所看見的未來》11大預言

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日本地震︱日本2地方最危險

郭鎧紋表示，目前較擔憂日本北海道兩個地方，分別是千島海溝和日本海。千島海溝方面，北海道道東會比較危險；至於日本海沿岸，則從南到北通通都有危險。郭鎧紋指出，如果民眾有憂慮，建議去不靠海的縣市「像長野縣、熊本，台積電在那邊設廠，比較沒有臨海」。

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