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器官捐贈｜器官捐贈遺愛人間　3年後受贈者全患癌　醫生揭關鍵原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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AI 摘要
  • 器官捐贈者癌細胞轉移
  • 受贈者皆患乳癌
  • 捐贈前需全面醫療評估

【器官捐贈／遺愛人間／乳癌／癌症／症狀】器官捐贈是遺愛人間的善行，然而台灣移植外科醫生鍾孟軒近日分享一宗特殊案例，提醒器官捐贈程序必須嚴謹。他提到，有一名器官捐贈者生前同意捐出器官，不料2至3年後，所有受贈者相繼患上乳癌，連男性受贈者也不例外。

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移植外科醫生鍾孟軒日前在節目《醫師好辣》中分享，曾有國際醫學文獻記載，當時有一名捐贈者逝世後捐出多個器官，移植給數位病人。起初手術成功，但兩至三年後，所有受贈者陸續確診乳癌，連男性患者也出現症狀。這異常現象引起醫療團隊關注，經進一步調查後發現，癌細胞源自該名捐贈者。

鍾孟軒指出，當時經醫療團隊追蹤與基因比對後，發現該捐贈者生前已罹患乳癌，但在捐贈當下並未察覺。癌細胞藉由移植的器官轉移至受贈者體內，導致受贈者相繼患癌。

他表示，雖然器官捐贈是一種大愛行為，但並非所有捐贈者都適合。捐贈前需進行全面醫療評估，確認捐贈者無感染性疾病與惡性腫瘤，否則可能對受贈者構成健康威脅。

同場加映丨本港器官捐贈流程

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同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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資料來源：《醫師好辣

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