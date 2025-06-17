器官捐贈｜器官捐贈遺愛人間　3年後受贈者全患癌　醫生揭關鍵原因

【器官捐贈／遺愛人間／乳癌／癌症／症狀】器官捐贈是遺愛人間的善行，然而台灣移植外科醫生鍾孟軒近日分享一宗特殊案例，提醒器官捐贈程序必須嚴謹。他提到，有一名器官捐贈者生前同意捐出器官，不料2至3年後，所有受贈者相繼患上乳癌，連男性受贈者也不例外。

最新影片：

移植外科醫生鍾孟軒日前在節目《醫師好辣》中分享，曾有國際醫學文獻記載，當時有一名捐贈者逝世後捐出多個器官，移植給數位病人。起初手術成功，但兩至三年後，所有受贈者陸續確診乳癌，連男性患者也出現症狀。這異常現象引起醫療團隊關注，經進一步調查後發現，癌細胞源自該名捐贈者。

鍾孟軒指出，當時經醫療團隊追蹤與基因比對後，發現該捐贈者生前已罹患乳癌，但在捐贈當下並未察覺。癌細胞藉由移植的器官轉移至受贈者體內，導致受贈者相繼患癌。

他表示，雖然器官捐贈是一種大愛行為，但並非所有捐贈者都適合。捐贈前需進行全面醫療評估，確認捐贈者無感染性疾病與惡性腫瘤，否則可能對受贈者構成健康威脅。

同場加映丨本港器官捐贈流程

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

資料來源：《醫師好辣》

更多相關內容：

全球首例｜69歲男接受肝移植後罹癌半年癌逝 醫生：由捐贈者傳染癌症【附肝硬化5大成因+4招護肝】

心臟病｜台灣情歌天王TANK淡出樂壇10年等死 接受「心肝同期移植」 12小時生死角力過程曝光

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5