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公屋裝修｜港媽等7年半獲派325呎公屋單位　溫馨裝修似私樓浴缸成最大亮點

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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睇相都覺得溫馨！

排到公屋開心過中六合彩！除非發達，否則公屋一住就可能住數十年，所以愈多愈多人落重本去裝修！日前有港媽就在討論區表示等候了7年半公屋，早前終於獲派325呎單位，而為了圓女兒的少女夢，在洗手間加裝浴缸，加上為女兒設的粉紅色睡房，十足十公主般，好媽媽因而獲得網友大讚。

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公屋裝修｜港媽排7年半獲派325呎單位

港媽在公屋討論區發文表示，「排了七年半的香港公屋」終於成功畢業，獲派325呎的3至4人單位，月租2,000元。」而發文時已入住近2個月。她同時上載影片，大方分享新居裝修狀況，終於有屬於自己的家，對未來充滿希望，

從此不是娘家，也不是婆家，而是屬於自己的家。從此萬家燈火，終於有了屬於自己的那一盞燈，未來可期。

公屋裝修｜客廳佈置溫馨 間出2房不同主題

從影片中可見，客廳佈置溫馨，以淺色調為主，光線充足明亮。她在文中表示，由於女兒想要飄窗，故客廳沒有另外間出房間。而2間睡房亦以不同主題設計，其中1間以粉紅色為主，所選家品全是卡通人物。

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公屋裝修｜廁所加裝小浴缸滿足女兒

港媽為了滿足女兒的願望，在細小的廁所加裝了浴缸，「女兒指定的浴缸，雖然洗手間比較小，最終想盡辦法裝上」。她又分享女兒浸浴的照片，「現時天氣降溫，能泡浴是一大享受」

帖文引起網民熱議，大讚港媽「浴缸好正啊」、「有得浸浴超爽啊」、「囡囡實好開心啦！」，「3人來講，這戶型都好大好使，恭喜恭喜」。

延伸閱讀：神級公屋裝修200呎間出3房1廳　網民：好過住劏房

最近小紅書亦一個設計師就上載了一條短片，於200呎的公屋單位規劃出3間房，儲物空間相當足夠。雖然有2間房只能算是床位，但總算叫做擁有私人空間，全屋環境雖細小，但五臟俱全，有飯枱、梳化、書枱，大衣櫃等，難怪網民看過短片後表示「好過住劏房」。

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更多公屋裝修資訊：

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