暑期活動2025｜全港首個九巴Bus Stop Hunt挑戰賽　完成即獲1:120巴士模型+精美紀念品

暑假就到了，大家安排好暑期活動給小朋友未？九巴舉辦首個Bus Stop Hunt挑戰賽「KMB GO！」，組隊完成任務即可獲得1:120「KMB GO！」巴士模型一部，以及多款主題紀念品！

暑期活動2025｜九巴首個巴士站「KMB GO!」挑戰賽

九巴首個Bus Stop Hunt挑戰賽「KMB GO!」將於8月21日舉行，參賽者須組成2-4人一隊，由九巴月輪街車廠出發，根據QR Code搭乘巴士或龍運，每到達一個巴士站，需要掃瞄指定位置的二維碼，回答問題或上載完成任務證明，以獲取分數。

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暑期活動2025｜完成賽事即獲1:120巴士模型及獎牌

比賽設有公開組、親子組及九巴員工組，獎品包括金、銀、銅獎及最佳造型獎。每位參賽者除了可以獲得1:120「KMB GO！」巴士模型一部及多款主題紀念品外，還有活動獎牌！有興趣的大家切勿錯過！

九巴首個Bus Stop Hunt挑戰賽「KMB GO!」

日期：2025年8月17日（星期日）

時間：9:30-17:30

起點及終點：九巴月輪街車廠

價格：

公開組（每隊2 – 4人）

KKday優惠: $380/位

（必須年滿12歲，12-17歲的隊員必須於報名時得到家長/監護人同意）

親子組（每隊2 – 4人）

KKday 優惠: $380/位

（最少有一位隊員年齡介乎3-11歲，並聯同家長／監護人參加）

【KKday報名連結】

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