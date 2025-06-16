  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女神配對計劃｜揸Benz疑似富二代Eddie起底　追葉蒨文慘遭曾展望截胡全程敵視

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

揸Benz疑似富二代的Eddie想追葉蒨文，卻得知Sophie同事曾展望加入競爭表達不滿。

【女神配對計劃第2集/葉蒨文/曾展望/Eddie林堡熙】TVB真人騷《女神配對計劃》第2集剛於周日播出，延續首集的熱度，焦點繼續落在人氣女神葉蒨文（Sophie）與參賽者曾展望（GM）之間的甜蜜互動。同時，節目組巧妙以「三角枱」設計為約會增添不少趣味與尷尬場面，讓觀眾看得津津有味。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
視帝爸爸｜陳展鵬被6歲女兒1行為感動　單文柔甘願為家庭放棄事業：享受在家陪伴孩子

女神配對計劃｜「三角枱」約會

第2集的一大亮點是配對成功後的首輪「約會」，每位女神需同時與三位心儀男士共晉晚餐，飯桌被設計成三角形，女神坐在中央，被三位男士「重重包圍」。這種創意設計不僅考驗女神的應對能力，也為觀眾帶來不少娛樂性。

三位成功登陸的「求愛勇者」——曾展望（GM）、「金絲眼鏡房祖名」林堡熙（Eddie）及陽光男孩林澤謙，其中Eddie及林澤謙均為港隊，前者為閃避球港隊、後者為手球港隊，而這場「三角約會」雖然只曝光了3分鐘，但已感覺腥風血雨。

葉蒨文（Sophie）作為首位登場的女神，面對三位男士的包圍顯得有些不知所措，坦言「死喇，我唔知望邊」。當曾展望步入會場時，氣氛瞬間轉變。Sophie以輕鬆語氣打招呼：「Hello，曾展望！」，GM亦回應：「好靚喎你今日！」Sophie隨即撒嬌反問：「平時唔靚咩？」這一來一往的互動充滿火花。

點擊圖片放大
+12
+11

女神配對計劃｜最低分者隨時被淘汰 

相比之下，另一位參賽者Eddie林堡熙則顯得有些失落。作為香港閃避球代表隊前成員及自稱「富二代」的他，原本對自己的魅力頗有信心，但在Sophie與GM的「旁若無人」互動下，Eddie流露出不滿情緒，甚至驚訝地表示：「原來係同事！」似乎睇到眼火爆。

女神配對計劃｜Eddie自稱12萬年薪

29歲的Eddie林堡熙以其運動背景及「富二代」身份在首集已引起熱議。他曾是香港閃避球代表隊成員，並於2021年憑ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》嶄露頭角。2023年，他參加《全民造星V》，雖在94強止步，但其率真個性仍令人印象深刻。

在《女神配對計劃》首集面試中，Eddie被問及「12萬年薪」如何負擔開Benz的生活方式，他坦言自己有家族支持，被主持人森美調侃為「富二代」。但在第2集的「三角枱」約會中，Eddie面對Sophie與GM的甜蜜互動顯得無力招架，表情失落，讓人不禁好奇他接下來會如何扭轉局面。

點擊圖片放大
+6
+5

女神配對計劃｜曾展望IG粉絲暴漲

曾展望（GM）可謂第2集的最大驚喜。作為節目宣傳期間未被重點介紹的參賽者，他在首輪約會中的表現令人眼前一亮。他與Sophie的自然互動不僅贏得了現場好感，更在社交媒體上掀起熱潮。根據數據，從6月5日至6月12日，曾展望Instagram的粉絲數從18,849激增至29,528，短短四天內新增10,679名粉絲，截至今日更上升至3.5萬人，增長幅度超越所有女神，成為節目中的「人氣黑馬」。他的表白過程及與Sophie的化學反應成為熱議話題，成功吸引大量關注。

更多相關內容︰

女神配對計劃︱梁敏巧樹仁新傳系高材生到《東張》女神　拋「著鞋論」拒愛Babyface

息影女藝人｜TVB「御用老姑婆」神隱多年罕受訪　跟女兒先後患癌成立病童支援組織

女神配對計劃｜曾展望上節目告白葉蒨文爆紅　名校出身20歲考獲七品道士1原因促使學道

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
11:03 2025/06/04
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
TVB｜翡翠台取消兒童節目及動畫中文字幕　無綫電視：改動符合法規要求
17:53 2025/06/09
TVB｜翡翠台取消兒童節目及動畫中文字幕　無綫電視：改動符合法規要求
女神配對計劃｜曾展望上節目告白葉蒨文爆紅　名校出身20歲考獲七品道士1原因促使學道
19:09 2025/06/09
女神配對計劃｜曾展望上節目告白葉蒨文爆紅　名校出身20歲考獲七品道士1原因促使學道
父愛爆棚｜TVB甘草放棄退休供愛女讀英國碩士　67歲再續約拍劇搏殺：做到74歲都得！
17:00 2025/06/14
父愛爆棚｜TVB甘草放棄退休供愛女讀英國碩士　67歲再續約拍劇搏殺：做到74歲都得！
息影女藝人｜TVB「御用老姑婆」神隱多年罕受訪　跟女兒先後患癌成立病童支援組織
19:57 2025/06/13
息影女藝人｜TVB「御用老姑婆」神隱多年罕受訪　跟女兒先後患癌成立病童支援組織
女神配對計劃︱梁敏巧樹仁新傳系高材生到《東張》女神　拋「著鞋論」拒愛Babyface
今日 12:38
女神配對計劃︱梁敏巧樹仁新傳系高材生到《東張》女神　拋「著鞋論」拒愛Babyface

你可能感興趣

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
11:03 2025/06/04
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
TVB｜翡翠台取消兒童節目及動畫中文字幕　無綫電視：改動符合法規要求
17:53 2025/06/09
TVB｜翡翠台取消兒童節目及動畫中文字幕　無綫電視：改動符合法規要求
女神配對計劃｜曾展望上節目告白葉蒨文爆紅　名校出身20歲考獲七品道士1原因促使學道
19:09 2025/06/09
女神配對計劃｜曾展望上節目告白葉蒨文爆紅　名校出身20歲考獲七品道士1原因促使學道
曾展望 葉蒨文（演員） 綜藝節目 TVB 運動員 社交平台 全民造星 手球 森美 ViuTV

最高瀏覽

女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助
郭富城方媛三胎｜59歲郭富城再做爸爸　方媛佗第三胎豪宅養胎細節曝光
郭富城方媛三胎｜59歲郭富城再做爸爸　方媛佗第三胎豪宅養胎細節曝光