女神配對計劃｜揸Benz疑似富二代Eddie起底　追葉蒨文慘遭曾展望截胡全程敵視

【女神配對計劃第2集/葉蒨文/曾展望/Eddie林堡熙】TVB真人騷《女神配對計劃》第2集剛於周日播出，延續首集的熱度，焦點繼續落在人氣女神葉蒨文（Sophie）與參賽者曾展望（GM）之間的甜蜜互動。同時，節目組巧妙以「三角枱」設計為約會增添不少趣味與尷尬場面，讓觀眾看得津津有味。

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女神配對計劃｜「三角枱」約會

第2集的一大亮點是配對成功後的首輪「約會」，每位女神需同時與三位心儀男士共晉晚餐，飯桌被設計成三角形，女神坐在中央，被三位男士「重重包圍」。這種創意設計不僅考驗女神的應對能力，也為觀眾帶來不少娛樂性。

三位成功登陸的「求愛勇者」——曾展望（GM）、「金絲眼鏡房祖名」林堡熙（Eddie）及陽光男孩林澤謙，其中Eddie及林澤謙均為港隊，前者為閃避球港隊、後者為手球港隊，而這場「三角約會」雖然只曝光了3分鐘，但已感覺腥風血雨。

葉蒨文（Sophie）作為首位登場的女神，面對三位男士的包圍顯得有些不知所措，坦言「死喇，我唔知望邊」。當曾展望步入會場時，氣氛瞬間轉變。Sophie以輕鬆語氣打招呼：「Hello，曾展望！」，GM亦回應：「好靚喎你今日！」Sophie隨即撒嬌反問：「平時唔靚咩？」這一來一往的互動充滿火花。

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女神配對計劃｜最低分者隨時被淘汰

相比之下，另一位參賽者Eddie林堡熙則顯得有些失落。作為香港閃避球代表隊前成員及自稱「富二代」的他，原本對自己的魅力頗有信心，但在Sophie與GM的「旁若無人」互動下，Eddie流露出不滿情緒，甚至驚訝地表示：「原來係同事！」似乎睇到眼火爆。

女神配對計劃｜Eddie自稱12萬年薪

29歲的Eddie林堡熙以其運動背景及「富二代」身份在首集已引起熱議。他曾是香港閃避球代表隊成員，並於2021年憑ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》嶄露頭角。2023年，他參加《全民造星V》，雖在94強止步，但其率真個性仍令人印象深刻。

在《女神配對計劃》首集面試中，Eddie被問及「12萬年薪」如何負擔開Benz的生活方式，他坦言自己有家族支持，被主持人森美調侃為「富二代」。但在第2集的「三角枱」約會中，Eddie面對Sophie與GM的甜蜜互動顯得無力招架，表情失落，讓人不禁好奇他接下來會如何扭轉局面。

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女神配對計劃｜曾展望IG粉絲暴漲

曾展望（GM）可謂第2集的最大驚喜。作為節目宣傳期間未被重點介紹的參賽者，他在首輪約會中的表現令人眼前一亮。他與Sophie的自然互動不僅贏得了現場好感，更在社交媒體上掀起熱潮。根據數據，從6月5日至6月12日，曾展望Instagram的粉絲數從18,849激增至29,528，短短四天內新增10,679名粉絲，截至今日更上升至3.5萬人，增長幅度超越所有女神，成為節目中的「人氣黑馬」。他的表白過程及與Sophie的化學反應成為熱議話題，成功吸引大量關注。

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