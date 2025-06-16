女神配對計劃︱葉蒨文「三角枱約會」提GM望番上面　「12萬年薪」Eddie林堡熙「綜藝常客」曾追星二代

【女神配對計劃 / 葉蒨文 / 曾展望 / 林堡熙 / 林澤謙】TVB真人騷《女神配對計劃》在昨晚（6月15 日）播出第二集，Babyface向「東張女神」梁敏巧（Maggie）終極求愛、「王浩信2.0」林俊其（Kris）向暗戀多時的羅毓儀（Yuki）表白成焦點外，海選後首輪配對環節「三角枱約會」實況亦是話題之一。

女神之一葉蒨文（Sophie）與她三位成功登陸的「求愛勇者」曾展望（GM）、「金絲眼鏡房祖名」林堡熙（Eddie）及陽光男孩林澤謙，其中Eddie及林澤謙均為港隊，前者為閃避球港隊、後者為手球港隊，而這場「三角約會」雖然只曝光了3分鐘，但已感覺腥風血雨。

三位之中，率先進場的是阿謙，他與Sophie先是禮貌地互打招呼兼寒喧；當Eddie進場後，Sophie即介紹二人認識，當二人知道對方都是港隊時，竟不約而同露出「戰狼」般的眼神，Sophie見狀即搞笑說：「畀啲掌聲大家」，更邊說邊拍手企圖緩和氣氛，相當大方得體又機靈。

為了不讓任何一方感覺被冷落，Sophie全程落力兩頭擰，又笑言：「咦？死喇，我唔知望邊！」盡顯傻氣又貼心一面。

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▲ 《女神配對計劃》葉蒨文三角枱約會。

女神配對計劃︱葉蒨文三角枱約會

二人中較為進取的Eddie，除一來已大讚Sophie靚得健康自然，又主動出擊：「我都可以同你玩閃避球」，還邊說邊甜笑怕醜望枱：「如果你鍾意玩。」豈料卻換來全程表現謙厚的阿謙一句得埋去：「佢鍾意打網球。」Eddie聞言即露出鋒利眼神。

正當二人戰意飆升時，曾展望GM風度翩翩的進場吸引了全場目光，Sophie更開心得連環甜笑兼傻笑，GM亦乘機大讚女神「好靚」搏取好感，Sophie撒嬌責問：「平時唔靚咩？」眼見葉蒨文與GM已旁若無人打情罵俏，而且Sophie更向GM說：「你可唔可以望番上面？」似乎GM雙眼有點不規矩。

Eddie眼見GM進場贏盡頭威後，則忍不住酸溜溜謂：「GM一入嚟，我就覺得，喲！原來係同事，即係一早識嘅，咁應該會好多嘢講吖。」其實自稱「12萬年薪」但開Benz的Eddie，，被森美推測是富二代。其實Eddie也不是一個完全沒上鏡經驗的素人，甚至是「綜藝常客」。

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女神配對計劃︱曾參加ViuTV真人騷

現年29歲的他在2021年曾參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》追求鍾慧冰（冰姐）女兒林靜莉（Jeannie／莉莉菇），而且Jeannie與Eddie更曾在微電影中飾演情侶，不過當時二人都各自有另一半，直至在該節目二人重遇。可是Eddie一次又一次令Jeannie失望，比如跳社交舞零交流、組隊比賽行先一步不等女伴，答錯問題怪責對方等。

另外，在2023年，他參加ViuTV選秀騷《全民造星V》，不過在94強止步。難怪有網民戲稱Eddiehh的職業是「參加綜藝」。

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