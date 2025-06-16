梁洛施拍拖｜梁洛施與導演新歡街頭十指緊扣　獲兒子「開綠燈」拍拖提早送蛋糕慶生

【梁洛施/馬浴柯/李澤楷】快將踏入37歲的梁洛施（Isabella）曾與富商李澤楷相戀，Isabella於2009年開始陸續為對方誕下3名兒子，惜兩人在2011年宣布分手。Isabella多年以來一直專心照顧兒子，鮮有爆出緋聞，至去年11月才與內地導演兼演員馬浴柯傳出新戀情，近日還被拍到手拖手現身北京街頭，看來感情穩定，而兒子似乎亦十分支持媽咪拍拖！

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梁洛施拍拖｜去年底爆出新戀情

Isabella在2007年被爆出與富商李澤楷拍拖，雖然戀情只有3年，但Isabella於2009年為李澤楷誕下大仔李長治，翌年再誕下一對孖仔李長亨及李長軒，分手後Isabella一直未有回歸幕前，反而在加拿大做全職媽媽照顧3名兒子，直至2018年她宣布復出，並拍攝內地綜藝節目大談對婚姻的見解，提到與李澤楷的一段情，她坦言當年21歲誕子的確太早，但從不後悔，因為遇到愛的男人，為他生孩子很值得。

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跟李澤楷分手後，Isabella這些年來亦鮮有緋聞，直至去年11月她與內地導演兼演員馬浴柯傳出新戀情，日前兩人被拍到手拖手現身北京街頭，似乎不再隱藏，看起來相當甜蜜！雖然Isabella有了新男友，但無損她與兒子之間的感情，囝囝近日還提早為她慶祝生日。

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梁洛施拍拖｜獲兒子提早慶祝37歲生日

本月23日是Isabella的37歲生日，雖然未到正日，但她已獲兒子們提前慶祝生日，她在社交平台分享生日蛋糕照片，蛋糕上寫上「HAPPY BIRTHDAY MUM（媽咪生日快樂）」，蛋糕表面佈滿朱古力醬，相信Isabella未吃已覺心甜。其實早於去年9月，Isabella出席活動時曾自爆被兒子催拍拖，又表示不抗拒再婚，而且目前生活開心，相信如今有了愛情滋潤，她和兒子也更覺愉快。

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