  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梁洛施拍拖｜梁洛施與導演新歡街頭十指緊扣　獲兒子「開綠燈」拍拖提早送蛋糕慶生

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 DSE2025 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

梁洛施新戀情似乎獲得囝囝支持，近日還獲兒子提早為她慶祝生日！

【梁洛施/馬浴柯/李澤楷】快將踏入37歲的梁洛施（Isabella）曾與富商李澤楷相戀，Isabella於2009年開始陸續為對方誕下3名兒子，惜兩人在2011年宣布分手。Isabella多年以來一直專心照顧兒子，鮮有爆出緋聞，至去年11月才與內地導演兼演員馬浴柯傳出新戀情，近日還被拍到手拖手現身北京街頭，看來感情穩定，而兒子似乎亦十分支持媽咪拍拖！

點擊圖片放大
+7
+6

梁洛施拍拖｜去年底爆出新戀情

Isabella在2007年被爆出與富商李澤楷拍拖，雖然戀情只有3年，但Isabella於2009年為李澤楷誕下大仔李長治，翌年再誕下一對孖仔李長亨及李長軒，分手後Isabella一直未有回歸幕前，反而在加拿大做全職媽媽照顧3名兒子，直至2018年她宣布復出，並拍攝內地綜藝節目大談對婚姻的見解，提到與李澤楷的一段情，她坦言當年21歲誕子的確太早，但從不後悔，因為遇到愛的男人，為他生孩子很值得。

最新影片推介:

童學園
校長專訪｜北角衞理小學優異升中與愉快學習兼備　畢業生必爬兩層高攀石牆建自信

跟李澤楷分手後，Isabella這些年來亦鮮有緋聞，直至去年11月她與內地導演兼演員馬浴柯傳出新戀情，日前兩人被拍到手拖手現身北京街頭，似乎不再隱藏，看起來相當甜蜜！雖然Isabella有了新男友，但無損她與兒子之間的感情，囝囝近日還提早為她慶祝生日。

點擊圖片放大
+5
+4

梁洛施拍拖｜獲兒子提早慶祝37歲生日

本月23日是Isabella的37歲生日，雖然未到正日，但她已獲兒子們提前慶祝生日，她在社交平台分享生日蛋糕照片，蛋糕上寫上「HAPPY BIRTHDAY MUM（媽咪生日快樂）」，蛋糕表面佈滿朱古力醬，相信Isabella未吃已覺心甜。其實早於去年9月，Isabella出席活動時曾自爆被兒子催拍拖，又表示不抗拒再婚，而且目前生活開心，相信如今有了愛情滋潤，她和兒子也更覺愉快。

相關內容：

李澤楷前度｜36歲梁洛施生3子無緣嫁入豪門 傳戀上內地導演貼地轉揸國產車

明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育

富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

李澤楷前度｜36歲梁洛施生3子無緣嫁入豪門 傳戀上內地導演貼地轉揸國產車
10:58 2025/04/17
李澤楷前度｜36歲梁洛施生3子無緣嫁入豪門 傳戀上內地導演貼地轉揸國產車
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
13:28 2024/11/25
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
17:07 2024/09/12
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
19:25 2024/09/03
明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
17:24 2025/04/29
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
前百億闊太︱離婚後變地產界強人獲母校頒博士學位　5位子女到賀位位高顏值
13:55 2025/06/11
前百億闊太︱離婚後變地產界強人獲母校頒博士學位　5位子女到賀位位高顏值

你可能感興趣

李澤楷前度｜36歲梁洛施生3子無緣嫁入豪門 傳戀上內地導演貼地轉揸國產車
10:58 2025/04/17
李澤楷前度｜36歲梁洛施生3子無緣嫁入豪門 傳戀上內地導演貼地轉揸國產車
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
13:28 2024/11/25
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
17:07 2024/09/12
富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身
梁洛施 拍拖 愛情 李澤楷 北京

最高瀏覽

女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
方力申｜方力申宣布造人成功將當爸爸　中醫揭最佳行房時間　1個因素更易受孕
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助
網絡熱話｜富商涉詐騙逾900萬柬埔寨機場被捕　港網紅女兒稱父「遭綁架」發文求助
郭富城方媛三胎｜59歲郭富城再做爸爸　方媛佗第三胎豪宅養胎細節曝光
郭富城方媛三胎｜59歲郭富城再做爸爸　方媛佗第三胎豪宅養胎細節曝光