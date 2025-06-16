COLLAR演唱會︱COLLAR將8月29日亞博開騷　以勇往直前決心迎接挑戰

【COLLAR / 演唱會 / 女團】由Gao沈貞巧、Marf邱彥筒、Day許軼、Ivy蘇雅琳、Candy王家晴、Sumling李芯駖及Winka陳泳伽組成的本地女團COLLAR，將8月29日迎來團隊香港第二個大型演唱會，演唱會將以「GAME ON」為主題名為《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》，門票將於6月20日中午12時起正式公開發售。

演唱會海報中，COLLAR七位成員以暗黑型格造型，從容站在鋼線上,，下面則是高樓大廈林立的城市，以寓意COLLAR以勇氣和冒險精神面對她們人生每一場挑戰，包括演出、團綜及影視工作，GAO 說：「希望演唱帶給觀眾快樂外，也想透過音樂鼓勵他們像在高空走鋼線一樣，以全力以赴的決心迎接生活中的每個「遊戲」（挑戰）。」

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COLLAR演唱會︱齊投入遊戲世界

「GAME ON」是今次演唱會主題外，其實同步是COLLAR今年團歌主題，所以繼2025年首支團歌《Trouble Trouble》COLLAR大玩繽紛色彩風格，一改過去COLLAR形象外，上月推出的新歌《暴走女團》再齊齊化身茶記女神，玩味十足，今次演唱會將進一步突破形象，以型格、青春配以玩味舞台以呈現COLLAR的另一面，與大家一齊投入遊戲世界。

至於從去年九龍灣Star Hall轉戰今年亞博Hall 5 ，COLLAR亦即將全方位投入為演唱會準備，Day說：「今次場地更大，我們會加倍練習，務求發射我們的energy去不同角落，與fans創造難忘回憶！」Winka則表示專心演出音樂劇《三・八》後會火速歸位、芯駖正與監製細So策劃特別演出環節，包括個人solo與創新組合形式，希望為粉絲帶來新鮮感。

▲ 《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》

COLLAR演唱會︱以勇氣走過每條鋼線

而Marf亦很期待, 說：「希望與隊友們刷出新火花新玩法，以及為觀眾呈獻具舞台效果嘅新歌《暴走女團》」；而演唱會上，COLLAR會否分拆不同小組演出，Ivy許願說：「如果分小組，希望可以跟Gao或Day一組，過去都未試過，是一個新嘗試。」

Ivy更透露了嘉賓陣容，說：「已確定有劇集《哪有天我們會紅》內「無景深」的Michelle（Marf 飾） 及Anna（Day飾），自己就最想同不同女團合作，應該會很好玩！」Candy則呼籲粉絲「溫定書」，暗示快慢歌都想有大合唱，與全場互動。

「GAME ON」不僅是演唱會主題，更是COLLAR對人生的態度 - 以玩味精神面對挑戰，用勇氣走過每條鋼線。演唱會門票將於6月20日（星期五）中午12時公開發售，樂迷們請準備好與COLLAR一起展開這場勇氣之旅。

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INFO

演出日期：8月29日（五）

演出時間：晚上8時15分

演出地點：亞洲國際博覽館5號展館

票價：$1280/$980/$680

公開發售日期及時間：2025年6月20日中午12時

▲ 《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》

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