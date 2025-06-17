女神配對計劃︱梁敏巧用5個字應拜金諷刺　「東張女神」Maggie發文感謝Babyface：是個美好旅程

【女神配對計劃 / 梁敏巧 / 東張女神 / Babyface】TVB真人騷《女神配對計劃》在前晚（6月15 日）播出的第二集繼續成熱話，當中Babyface向一直心儀的「東張女神」梁敏巧（Maggie）終極求愛成焦點。

Babyface在《女神配對計劃》深情向梁敏巧剖白稱：「多謝你一直以嚟嘅鼓勵、包容，我會不停進步，我會未來對你更好。」令現場其餘四位女神神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）及羅毓儀（Yuki）大讚：「好真心呀！」

女神配對計劃︱誠意令梁敏巧欣賞卻未獲垂青 Babyface發文抒發感受：謝謝你Maggie

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女神配對計劃︱關嘉敏被感動到喊

此外，Babyface更堅定地表示今次是他最後一次爭取追求梁敏巧：「如果今次失敗咗，咁就算數喇，我會尋找一段新嘅戀情！」更令關嘉敏感動流淚。

在《女神配對計劃》播出後，Babyface於當晚在個人社交平發文抒發感受，稱：「總算結束這段旅程，正如我所講是時候結束，再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拚鬥。 謝謝你 Maggie。 這段時光是互相進步的旅程。現在既是結束也是新的開始。」

同時，他續表示：「感謝另外幾位女神和BOB既支持和鼓勵說話，特別是carman 關嘉敏 背後竟感動到喊，我剛睇到心中也感動。 謝謝你。」關嘉敏亦留言鼓勵稱：「雖然明明唔關我事 但係竟然打動到我！喂！你加油啊！你會搵到你嘅幸福！」

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女神配對計劃︱梁敏巧發文感謝Babyface

至於女主角梁敏巧讓事件沉澱後，在昨日（6月16日）在個人社交平台發文感謝Babyface，並表示欣賞他改變，稱：

感謝你 @babyface_hk

沒有你不會有那麼多人認識梁敏巧Maggie

由一開始認識你

到現在很大改變

見到你好努力地進步

變成一個更好的自己

而且是大家有目共睹的

然後，她表示：

你在節目上對我講的一番說話

我真的很感動

覺得你終於卸下搞怪的盔甲

表露真實的自己

真誠的你，是最受大家喜歡

瀟灑的你，也是大家欣賞的

一路以來大家一起進步

是一個美好的旅程

大家繼續加油

Babyface亦在梁文巧的發文留言稱：

謝謝你，祝你節目順利，朋友

節目我見到是大家的善意

另外，因為梁敏巧選擇入組的其中兩名男士，一位是年薪超過500萬的十優醫生譚品堯，以及年薪50萬的高大靚仔跳舞導師潘昭錡，故被部份網民指梁敏巧「講金唔講心」。

因此有網民在她感謝Babyface的發文下留言稱：「如果baby face 有百萬年薪」然後另一網民更指：「你甘（咁）諗 如果有百9 二百萬年薪都唔使揀Maggie la」而梁敏巧大方回應：「我唔係貪錢🥰不過多謝你留言比（畀）我」

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