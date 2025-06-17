按摩風險｜40歲男肩頸痛按摩　壓迫神經突下半身癱瘓　醫生警告：1個位置絕不能按

【按摩／肩頸按摩／壓迫神經／癱瘓】按摩要小心！廣州一名40歲男子近期因長期工作導致頸椎不適，在一次按摩後突然下半身癱瘓。所幸經醫療救治後，成功避免永久傷殘。醫生警告，有1個部位絕對不能按，否則不僅無法舒緩，還可能造成嚴重後果。

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綜合内地媒體報道，該名40歲男子殷先生，因長期工作關係，近一年來飽受肩頸疼痛之苦。他近日因疼痛加劇前往按摩店放鬆，沒想到按摩後不僅疼痛未減，雙腿更出現麻木感，且在回家途中症狀持續惡化。殷先生憶述：

當時按摩師說「正常反應」，但回家路上越來越不對勁，最後連樓梯都爬不上去。

按摩風險｜壓迫神經致下半身癱瘓

後來，殷先生在當地醫院接受CT檢查，結果顯示「頸椎間盤突出」，隨即轉往廣州醫科大學附屬番禺中心醫院治療。脊柱外科醫生賀侃松詳細檢查後，發現其頸椎，尤其是頸4/5、頸5/6、頸6/7椎間盤嚴重脫出，並壓迫神經，導致雙腿無力，甚至難以抬起，使原本健康的他下半身突癱瘓，臥床不起生活無法自理。

殷先生隨後接受手術治療，術後首日，雙腿肌力部分恢復，麻木感也明顯減輕。在脊柱外科團隊指導下，他進行了一系列復健訓練與治療。經過手術和復健後，雙腿功能逐漸恢復。術後第三天，他從最初完全無法活動，到能戴著頸托坐起，再到慢慢可以站立、行走。

醫生提醒，若出現頸椎不適，切勿自行處理或拖延，應盡快就醫，接受專業診斷與治療。同時，頸椎不適患者選擇按摩時須謹慎，避免找無專業資格或手法不當的按摩師，以免因錯誤操作加重病情，導致類似意外發生。

按摩風險｜醫生：按摩一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

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另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

按摩風險｜推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

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