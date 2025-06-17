XR運動科技｜全港首個「閃避球MR」電競運動賽9月起舉行　提升學生STEAM知識及軟技能

隨著科技進步，刺激好玩的閃避球也可以演變成可以學習跨學科知識及提升軟技能的電競運動！亞洲首個XR共享空間「EventFun Co-space」推出了「閃避球MR．算法訓練場」，玩家只需戴上MR頭盔，隨即進入虛擬實境中，進行比賽，同時實踐跨學科STEAM教育和運動科學。此外，「EventFun Co-space」更將於9月至10月舉辦全港首個「閃避球MR」電競運動比賽，歡迎學生們組隊報名，一戰高下。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

融合STEAM教育及運動科學

「閃避球MR．算法訓練場」將混合實境技術與體育教學結合，讓學生在運動中學習物理力學及數據分析，在跨學科STEAM教育的模式下，他們可學習到：

科學（Science）： 從遊戲中學習物理力學，透過模擬風速、重力、空氣阻力，分析球體軌跡。

從遊戲中學習物理力學，透過模擬風速、重力、空氣阻力，分析球體軌跡。 技術（Technology）： 遊戲採用了虛擬實境XR技術，讓學生透過VR眼鏡在真實環境中與虛擬的球和場地進行互動，體驗閃避球遊戲。

遊戲採用了虛擬實境XR技術，讓學生透過VR眼鏡在真實環境中與虛擬的球和場地進行互動，體驗閃避球遊戲。 工程（Engineering）： 遊戲包含算法驅動的力學訓練，結合彈道與空氣阻力算法，提供即時的投擲策略與動作優化反饋。

遊戲包含算法驅動的力學訓練，結合彈道與空氣阻力算法，提供即時的投擲策略與動作優化反饋。 藝術（Art） ： 學生在遊戲中需要走動、投擲、跳躍，從中體現運動美學的美感和創意。

學生在遊戲中需要走動、投擲、跳躍，從中體現運動美學的美感和創意。 數學（Mathematics） ：透過AI演算法訓練體能，通過實時數據與AI演算法，幫助學生提升體能，將運動與科技結合推向新高度。

此外，遊戲可以訓練到學生的軟技能，例如團隊協作解難，在虛擬競技中培養領導力、溝通能力、創造力、解決問題、情緒管理等等的能力。

最新影片：

第一屆「閃避球MR」電競運動比賽（香港區）

「EventFun Co-space」將於今年9月至10月舉辦第一屆「閃避球MR」電競運動比賽（香港區），誠邀所有熱愛運動的學生與公眾參與。

比賽結合虛實互動，參賽者透過MR設備在真實空間中投擲、閃避與競技，體驗前所未有的動感對戰。不論在賽事前或賽事中，參賽者都需要與隊友溝通，商討致勝策略，有助提升思考能力及彼此的默契。

比賽現正接受報名，分為公開組及全日制學生組的兩人團隊合作賽。初賽將於Eventfun Cospace舉行，而決賽將於香港會議展覽中心舉行，比賽方式以限時3分鐘的單循環淘汰賽進行，採取三局二勝制，先取二局勝利者為獲勝。所有已報名隊伍均獲1小時免費練習時段，冠軍可獲獎座乙個及Meta Quest 3S VR。

比賽詳情

初賽：

日期：2025年9月13日 至 2025年9月30日

時間：上午10：00 – 下午4：00

地點：Eventfun Cospace

決賽：

日期：2025年10月5日（星期日）

時間：上午10：00 – 下午4：00

地點：香港會議展覽中心 Hall 3FG

獎項：

公開組：

冠軍：獎座乙個及 Meta Quest 3S VR

亞軍、季軍：獎座乙個

冠軍：獎座乙個及 Meta Quest 3S VR 亞軍、季軍：獎座乙個 學生組：

冠軍：獎座乙個及 Meta Quest 3S VR

亞軍、季軍：獎座乙個

報名費：

全日制學生隊：$200／隊

公開隊：$300／隊

‍報名截止：2025年8月31日

練習安排：所有已報名隊伍均獲1小時免費練習時段（包括場地及裝備，須提前預約）

網站請按此：

比賽詳情及報名連結請按此

查詢電郵：info@dodgeballmr.com

查詢電話：6353 6064

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5