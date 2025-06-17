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新手高齡爸︱TVB御用惡人50歲做老竇　為父則強為養育B女公開搲撈：乜都肯做！

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

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【何俊軒/TVB御用惡人/高齡爸爸】TVB御用惡人何俊軒曾效力無綫（TVB）長達17年，曾演出多部經典劇集，《EU超時任務》的「喪Q」及《城寨英雄》的「地支先生」等，角色深入民心。但自離開TVB後，他的生活發生重大變化，移居加拿大後離婚，再轉戰內地工作及再婚，到近日他宣布再做爸爸，第二任妻子為他誕下女兒，他有感年紀已經50歲，所以拍攝短片希望有更多工作機會，更表明為女兒「乜都肯做」！

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TVB御用惡人︱從御用惡人到失業

何俊軒於2016年拍完《踩過界》十字韌帶斷裂後，2017年離開TVB與當時太太移民到加拿大生活，其後2019年經歷離婚，曾因公開發表「撐警」言論而陷入失業情況，他轉戰到內地發展開餐廳及拍電視劇，更會直播帶貨、商業演出等，直到今年初他突然宣布再婚喜訊，近日再自爆當上爸爸，要為女兒多賺錢。

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TVB御用惡人︱深情告白：最驕傲的角色是你的爸爸

他在社交平台寫道：

拼搏半生，最驕傲的不是鏡頭前的角色，而是成為你的爸爸。爸爸努力拍戲，是想讓你知道，夢想值得堅持。父愛如山，無聲卻滾燙。

他把影片上載到小紅書，並表示很希望為女兒努力工作，賺多點錢留給她用，更直言自己50歲才做爸爸，

因為小弟剛剛榮升爸爸，50歲先做老竇，還要生了個女仔，我當然希望賺多點錢留個女兒，希望她將來健健康康快樂地成長。

初為人父的喜悅，讓他感慨萬千。他在片場感性地說：「很多人問我最喜歡做什麼，我做了幾十年演員，當然最喜歡演戲。現在希望繼續拍戲，多賺兩個錢。」

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