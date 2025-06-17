眼部健康｜青光眼及白內障可致盲　50歲婦患白內障視力退化至僅見手指

青光眼、白內障兩種都是常見的致盲眼疾，前者更是無法根治。港怡醫院眼科名譽顧問醫生陳迅傑指出，兩者部分風險因素相似，其中，長期使用類固醇均有機會引發青光眼、白內障，濕疹患者尤要注意。另外，陳醫生也曾遇過一位年約50多歲女士患白內障，雙眼視力變差卻未察覺，其中一隻眼視力差至只能看見自己的手指。陳醫生強調：「儘早發現，及早治療，切勿拖延至視力嚴重受損等極端情況才處理。」

青光眼：漸漸只剩中央視力 最終或致盲

青光眼、白內障均為常見的眼疾，嚴重可致盲。陳醫生指，兩者分別是因為神經線、晶狀體出問題而引發。青光眼與視神經受損有關，視神經是連接眼睛至腦部中央神經系統，負責把接收到的影像訊號傳送至大腦。陳醫生形容：「就如閉路電視訊號故障，導致鏡頭熄掉，畫面變黑，無影像。」

患者初期多無明顯症狀，視野會由外圍漸漸收窄轉差，最終只剩中央視力，若不及時治療，可能會導致永久失明。陳醫生續指，即使眼壓升高，患者也未必感到不適，情況猶如「溫水煮蛙」。

「患者會發現視野模糊，因為視野收窄，走路時可能經常撞到東西，撞到燈柱、看不到樓梯級……這些都是警號，應立即求醫檢查眼睛。」但他指出，青光眼無法修補、逆轉，儘管接受治療，滴眼藥水或進行激光手術也無法還原，只能控制病情、避免繼續惡化。

白內障：屬自然退化 視野如蒙紗

至於白內障，則是眼睛自然退化的現象，無可避免。陳醫生解釋，出現白內障是因為眼睛內的晶狀體逐漸變得混濁。他以相機鏡頭作比喻：「晶狀體就如相機鏡頭般，用久了會慢慢變得混濁，由透明變黃或變啡，影響視野，隨著年紀漸增，很多人由50、60歲開始出現白內障，只是視乎情況再作處理。」

陳醫生指，白內障患者會感到整體視野模糊，彷彿有層紗阻隔，對光線亦變得敏感：「患者在昏暗環境行樓梯，很怕『差錯腳』、跌倒，走路很怕看不到前方。若在夜間外出時，會覺得燈光、迎面駛來的汽車車頭燈很刺眼，感到不適，甚至影響外出意欲。」

長期使用類固醇增風險

誰是高風險人士？陳醫生指，白內障最常見於長者。另外，患青光眼、虹膜發炎、眼睛曾受傷、長期使用類固醇、經常接觸紫外線等人士，有機會導致晶體狀加速受損，提早出現白內障。

至於有青光眼家族病史、眼睛發炎、虹膜發炎、長期使用類固醇、遠視度數深（因眼球較短，容易阻塞眼球的房水排出孔）等人士，同樣是青光眼高危一族。陳醫生再三提醒，使用類固醇藥膏後應立即洗手，避免觸及眼睛，以避免患上青光眼或提早出現白內障。他直言，遇過濕疹患者因不慎將類固醇藥膏沾到眼部，引發青光眼。

個案分享：患白內障視力差至只見手指

若視力出問題，務必儘早求醫。陳醫生分享，曾遇到一位50多歲街市女檔販或因工作繁忙，未有察覺視力變差，直至旁人發現別人看到的，她卻看不到，方才知悉出問題，遂往求醫。「她有一隻眼仍看到小說，但另一隻眼的視野已變得白濛濛一片，幾乎看不見東西。之前在街市販賣，食物是甚麼顏色、是否新鮮，她也看不清楚，找續也有困難。」

陳醫生指，該女士雙眼都患有白內障，一隻情況較好，一隻較差，平日靠「好眼」支撐住。當她用手遮著「好眼」後，才發現另一隻眼看不見。「視力差至只能夠數到手指。平時驗眼用的視力檢查表，第一行她已看不到。」

該女士接受白內障手術後，視野明亮，兩三個星期後情況明顯改善，一個月後便可佩戴眼鏡，視力進一步提升。惟陳醫生表示不建議患者出現極端情況時才做手術，因為愈遲接受治療，引發的健康風險愈多。

何時應接受白內障手術？

陳醫生表示，白內障屬正常退化現象，若沒影響生活可暫時不用處理；但當影響日常生活及工作，則要考慮是否接受手術治療。他舉例指，因為白內障導致看錯文字、數字或價錢牌，又或是乘搭交通工具、看電視、看電腦、駕車、使用櫃員機時出現困難。

白內障手術即移除混濁的晶狀體，然後植入人工晶狀體。陳醫生指，現時多採用微創手術，傷口只有2至3毫米，復原速度也較快。但陳醫生建議患者應與醫生詳細討論，評估風險與效益後再作決定。

▲ 港怡醫院眼科 名譽顧問醫生陳迅傑

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