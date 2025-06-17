【富家千金／梁兆楹／伍富橋】富家千金梁兆楹（Shirley）與藝人伍富橋結婚後，由於Shirley家境極為豐厚，以致老公被網民戲稱為「億萬駙馬」，網上的惡意評論亦從未停止，Shirley日前上ViuTV清談節目，坦言不受惡評影響，但就哭著大爆爸爸也曾當面羞辱老公是「戲子」、「鴨」，而且婚禮當天，爸爸拒絕牽自己的手進場，讓夫妻倆留下遺憾！

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富家千金梁兆楹︱Shirley坦言不受網上惡評影響

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》由余迪偉、何居倬和陳皓雲擔任主持兼輔導員，讓都市女性有一個盡情抒發情緒的出口。最新一集節目邀得富家千金梁兆楹（Shirley）做嘉賓，她公開回應網絡欺凌和分享家事。

由於Shirley是超級富家女，與老公伍富橋（Alvin）的身家差距令兩人成為網民攻擊對象，除戲稱Alvin為「億萬駙馬」外，還會批評Shirley身形肥胖和不夠漂亮，甚至有人惡毒稱：「抬佢上山可以食幾日」。面對這些惡評，Shirley自言不是幕前藝人，因此不受影響。

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富家千金梁兆楹︱名袋藏黑卡＋近7萬現金

節目途中，三位主持獲Shirley同意後，即場打開她的名牌手袋，主持發現袋中有一張象徵身份的尊貴黑卡，主持笑指黑卡額度足夠購買一個單位，接著見到Shirley的銀包放滿現金，主持形容銀紙數量多得像廁紙，足足有6萬8千元！Shirley又分享家族因從事博彩業，因此有一些奇怪的家規，例如認為哭泣會帶來壞運氣，所以每次她想哭都要舉手徵求婆婆同意。

由於家財萬貫，Shirley的童年經歷亦絕不簡單，她表示年幼時並不知家境富裕，她記得爸爸長期在澳門工作，為了方便將她送往澳門相聚，每逢星期五她都需要乘搭直升機，並與婆婆居住於擁有多個套房、私人影院及泳池的豪華住宿。她曾跟同學分享這些經歷，卻被指說謊，令她情緒激動，如今她透過節目向昔日同學霸氣說：「如果你哋睇到，請DM我，我會帶你哋體驗一次！」

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富家千金梁兆楹︱婚前特意與老公簽署婚前協議

Shirley也坦言，財富令她明白防人之心不可無，因此她婚前特意與老公簽署婚前協議，將所有資產轉交母親，做到真正「淨身出戶」，並強調夫妻財政完全獨立，沒有共同帳戶。

她揭露父母對老公的態度截然不同，過往總對她的男友諸多挑剔的媽媽，今次罕有地支持她的婚姻，連她也不清楚箇中原因。反而爸爸對她的婚事反應激烈，表現不滿外，更認為她的所有另一半都是騙錢，甚至在婚禮當日，以腳痛及呼吸不暢為由，拒絕牽著她的手出場，主持問Shirley會否對爸爸在婚禮上不牽自己手感遺憾？她坦言老公比較遺憾，因為自覺不能給予她一場美好的婚禮，又慨嘆二人當日只是在屋企花園擺五圍酒。

富家千金梁兆楹︱爆爸爸不滿婚事辱罵伍富橋是「鴨」

她因不放心媽咪而跟一直跟家人同住，但媽媽曾怕她住在家裡壓力大，叫她兩公婆搬到附近的自家物業住，但爸爸卻叫她搬去租金萬多元的村屋居住，當日家人間亦發生了激烈爭執。

說到這裡，Shirley開始哽咽，並大爆有次父親當面怒斥丈夫，直指他是「戲子」、「鴨」，更爆粗怒哮：「我最X憎就係戲子，全部戲子都係鴨！」，讓她感到最難過、認為是心結的是，她覺得老公娶了自己後，好像做很多事都比較困難，甚至至花更多的努力，付出的努力是別人120倍，但別人仍會覺得是老婆幫她，這令她大感抱歉。

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