陳麗麗喪父｜黃澤鋒太太貼黑白照公告父親離世　佗B陳麗麗喪父：你在地上的任務完成了

【黃澤鋒/陳麗麗/高齡產婦】現年58歲的黃澤鋒太太陳麗麗透過人工受孕懷上第二胎，懷孕6個多月的陳麗麗今日（6月17日）在社交平台發文，透露父親日前離世。她貼出三代同堂的黑白合照，紀錄最後一次共度父親節的溫馨時刻，並深情寫道：「你在地上的任務完成啦。」

▲ 陳麗麗跟黃澤鋒早前接受TOPick訪問。（經濟日報圖片）

陳麗麗丁父憂丨「我們的最後一個父親節」

當中陳麗麗寫道：

爸爸。。。你在地上的任務完成啦

公公。。。你可以去天家同神仙婆婆四圍遊歷啦

吾使記掛住我哋

我哋會好好的繼續努力我哋嘅任務

完成後再同你哋團聚

#一路好走

#媽媽的爸爸 #我的公公

#我們是幸福的一家人

#我們的最後一個父親節

陳麗麗丁父憂丨網民憂影響身心

由於Lilian正懷有身孕，不少網民留言叮囑她要好好保重身體：「保重啊媽媽，你嘅身心健康好重要」

本月3日，陳麗麗於「小黃妃」的IG分享三代同堂外出飯聚照，當中小黃妃貼心地餵公公吃東西，展現祖孫間的深厚感情。當中Lilian寫道：「我公公成日同我分享以前嘅美食，話當年粵菜菜式因為花工夫、手工繁複，已經買少見少。。。淨係聽都覺得耳仔動。」似乎陳父對中菜甚有研究。

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陳麗麗丁父憂丨人工受孕過程艱辛

陳麗麗以58歲「超高齡」成功懷孕，預產期定為今年9月初，這次懷孕過程格外珍貴，因為Lilian一年前曾歷小產，經醫生建議下，透過人工受孕成功懷上第二胎。人工受孕過程不容易，Lilian承受痛苦也在所難免，包括打百多支排卵針和零麻醉下抽卵，期間更曾小產，她說：「無得怨，不可以怨任何事，記著你想得到某些東西，就必須經過一些艱辛。」

Lilian更自言為高齡女士帶來希望：「令她們眼光放遠，別只管拼命工作，若想要下一代，其實仍有機會。」

至於丈夫黃澤鋒坦言為人父有深深體會，他說：「你明白老媽當年湊自己有多辛苦，亦會發覺得她好偉大和脾氣多好。」

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