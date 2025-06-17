結業潮｜逾30年歷史元朗燒賣皇后疑似結業　舖位6位數天價招租震驚網民

元朗燒賣皇后疑似結業？扎根元朗超過30年的小食店「元朗燒賣皇后」，以招牌香菇豬肉燒賣聞名，深受燒賣愛好者歡迎。不過近日網上流傳一張該舖位的招租告示，引起網民推測元朗燒賣皇后即將結業，而廣告上顯示租金高達6位數，令網民感到震驚，感嘆「要賣多少串燒賣才夠交租？」

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元朗燒賣皇后｜開業逾30年 高峰期擁7間店

元朗燒賣皇后前身為「妙舒」，1988年於元朗阜財街開業，以香菇豬肉燒賣起家，深受街坊及燒賣愛好者歡迎。2010年代，由第二代掌舵接手經營，並開創品牌「燒賣皇后」，在多區開設分店，例如荃灣、旺角、黃埔等，亦設立網上商店，推出急凍燒賣等產品。

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元朗燒賣皇后｜6位數天價租金

燒賣皇后一度擁有7間分店，但近年相繼結業，其官網顯示目前只剩下元朗本店及荃灣分店。不過近日Facebook群組流傳一張元朗本店的招租告示，租金叫價$150,000，不包括差餉、地租，另加每月$310管理費，告示亦列明「本年度8月中可交舖，業主免佣」。

▲ 網上流傳元朗燒賣皇后舖位的招租告示。（全港店舖執笠結業消息關注組@Facebook）

元朗燒賣皇后｜網民：唔怪得知執笠

網民紛紛推測元朗燒賣皇后即將結業，亦有不少人對於天價租金感到震驚，「一天要賣多少串燒賣才多夠交租」、「嗰串燒賣八成係要嚟交租，有咩辦法唔執笠」、「貴過彌敦道」、「嗰個位15萬，仲要舖面咁窄，唔減價就慢慢等下有心人囉」、「間鋪地下有金挖呀？」

燒賣皇后元朗本店

地址：元朗阜財街14號宏豐大廈地下11B及11C號舖

電話：3461 9725

燒賣皇后荃灣分店

地址：荃興徑10-18號富榮大廈地下04號鋪

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