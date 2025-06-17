名人養生｜68歲影帝身材Fit到漏　分享飯後必做1動作　降血糖輕鬆瘦【附全方位養生+逆齡秘訣】

【凍齡／逆齡／養生／呂良偉】有「不老男神」之稱的68歲視帝呂良偉一直養生有道，不但配合均衡飲食，飯後運動亦不少得，難怪將近70歲仍fit到漏！

名人養生｜飯後1動作穩定血糖

68歲呂良偉「凍齡功力」驚人，近來喜歡在小紅書分享養生資訊，大方將自己凍齡秘密公諸同好。日前，一名娛樂圈經紀人於小紅書分享了一段呂良偉示範飯後養生的瘦身動作的短片，分享自己如何在飯後控制血糖，穩定血糖不容易長胖。

吃飽之後，你馬上做這個動作，血糖就跑到你小腿的肌肉上面去。

他分享自己飯後一個習慣，就是反覆做一個踮起腳尖「踮腳後跟」的動作，一邊配合呼吸和手部「雕手後勾」，做大概5至10分鐘。

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名人養生｜一日養生三餐 配合運動強化肌肉

他回春的秘密何止一個？呂良偉年將70歲仍毫無老態，箇中的凍齡秘密全公開！他曾接受媒體訪問，公開日常飲食原則：

早餐：高纖多樣化，特別推薦山藥（淮山）補氣

午餐：抗氧化蔬菜為主，如茄子、花椰菜、番茄

晚餐：清淡少鹽，減輕身體負擔

此外，他深信「人老腿先衰」，每日練習深蹲強化大腿與臀肌，維持下半身力量。健身教練分析，深蹲能提升代謝率，對抗肌肉流失，符合老年健康準則。

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名人養生｜保持黑髮5大食材

男士們一到中年，容易有脫髮危機。呂良偉能夠保持一頭烏黑頭髮「連假髮片都沒用」，全靠5種黑色食材：

黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞和堅果。

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他認為，這類食物有助補腎養髮，增加血氣運行。此外，他亦大方分享自己平日每天早上養髮3部曲：

1. 先搓熱十指

2. 按摩臉部

3. 五指當梳，梳理頭皮1至2分鐘，「搓到頭皮發熱」促進血液循環

名人養生｜逆齡全靠運動+飲食 生理年齡39歲

呂良偉逆齡秘訣全靠飲食和運動，他曾做過「甲基化十種檢測」報告，生理年齡僅39歲，實在驚人。

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我上個月剛剛做完，就說我的心血管啊，是43歲，免疫系統呢44歲，然後我內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲，那你說我是不是39歲？

呂良偉其後又主動回應網民指他是靠「醫美回春」的傳聞:

醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精氣神都非常飽滿。

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