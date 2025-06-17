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滅蟲方法︱男子隨手拍死廁所蚊滋染綠膿桿菌摘除左眼球　醫生：接觸皮膚應立即清洗

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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男子隨手拍死廁所蚊滋染綠膿桿菌摘除左眼球　醫生：接觸皮膚應立即清洗

【廁所蚊滋／蛾蚋／毛蠓／小黑蠅／滅蟲】天氣潮濕，廁所蚊滋又出沒。内地一名男子隨手拍死飛落在眼皮上的蚊滋，結果竟感染綠膿桿菌，需摘除整個左眼球。有皮膚科醫生提醒，這種廁所蚊滋携帶大量病菌，若接觸到皮膚，應立即消毒清洗。

據内地媒體報道，深圳一名男子左眼眼皮處飛落一隻俗稱「小蚊滋」的蛾蚋（又稱蝶蠅、蛾蠅或毛蠓），他隨手將飛蟲拍死，不久後左眼出現紅腫疼痛，求醫被診斷為季節性結膜炎。在使用眼藥治療後，男子病情反更加嚴重，視力由正常下降到0.02，甚至出現綠膿桿菌感染的症狀，眼部及周遭出現感染潰爛。最終，男子不得不摘除整個左眼眼球。

醫生：皮膚接觸後應立即清洗

浙江省人民醫院皮膚科副主任醫師樊莎莎在小紅書官方帳戶發佈影片，指蛾蚋常出現在廁所排水口、洗手盆等陰暗潮濕地方，其本身携帶大量病菌，眼睛、鼻子、皮膚等與之接觸，都會導致感染。

醫生提醒，如果蛾蚋不慎飛入眼，不要用手搓揉，最好讓他人幫忙輕輕吹走。如果接觸到皮膚，應立即用生理鹽水或肥皂水清洗。正確的滅蟲手段，可以用電蚊拍等工具處理；最重要是平時要保持環境清潔，定時清理容易積水的地方，破壞蛾蚋的繁殖環境。

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根據食環署的《防治蟲鼠簡訊》，在排水渠與洗滌盆四周出沒的滋擾性害蟲為「毛蠓」，體型細小約1至5毫米長，大多出沒於潮濕的環境，最常見於浴室和廁所內。

毛蠓習性、防治方法：

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香港殺蟲業協會公關主任蔡炳然建議，可按家中情況做好以下措施：

  • 勤於清理水渠口的積聚物，定時將頭髮、碎屑等等清走
  • 每3日至一星期將稀釋的漂白水、蘇打粉加醋等倒入渠口及去水位，並保持廁所乾爽

另外，食環署也建議短期方法可把熱水或漂白水倒進排水渠。但最有效還是徹底洗刷排水渠，清除渠道的黏液層。

不過有市民指出，把漂白水倒入渠口，是治標不治本的方法：

渠內有油脂，所以滋生昆蟲。不去除油脂是治標不治本，漂白水只是用氣味驅走昆蟲，但無法去油。

TOPick綜合市民成功消滅廁所蚊滋終極方法，比通渠用品便宜，又可避免使用氣味刺鼻的漂白水！

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