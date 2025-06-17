飲食情報｜LPM聯乘Chateau La Coste全球限量粉紅酒　Rose Week 6月21日揭幕

人氣法國蔚藍海岸風情餐廳La Petite Maison（LPM）宣布與普羅旺斯知名酒莊Chateau La Coste合作，推出全球限量1,200枝的粉紅酒，展現清新活潑的南法風情。

6月21至28日更會舉行粉紅酒主題慶典「Rose Week」，與一眾美酒愛好者細味南法佳釀。

▲ La Petite Maison 聯乘 Château La Coste獨家推出自家品牌粉紅酒

LPM現時提供超過15款粉紅酒選擇，靈活搭配風格簡約的地中海菜式。是次推出的自家品牌粉紅酒，酒款產自迪信丘普羅旺斯產區（Coteaux d’Aix-en-Provence），混釀自4種葡萄品種：歌海娜（Grenache）、神索（Cinsault）、西拉（Syrah）及赤霞珠（Cabernet Sauvignon），酒體雅致細膩，散發明亮柑橘與清甜果香，尾韻清新且透出一絲鹹香。

酒標設計向普羅旺斯及Chateau La Coste的釀酒工藝歷史致敬，圖案靈感源自蔚藍海岸的盛夏時光，以及每間LPM餐桌上標誌性的地中海檸檬與番茄擺設，象徵南法夏日景致。

▲ La Petite Maison 聯乘 Château La Coste獨家推出自家品牌粉紅酒

為期7天的「Rose Week」將於6月21日揭開序幕，當天午市時段，食客將獲贈粉紅酒一杯；6月22日則於廣受歡迎的「LA VIE EN ROSE」早午餐中呈獻此款限定佳釀，延續悠閒周末氛圍。

LPM更打造多款品酒體驗，當中包括午市時段供應的100ml杯裝（每杯$88），以及備受注目的「LPM Rose Trilogy」三重品酒體驗（$288），當中可品嘗LPM過往限量釀製的2021、2022及2024年份粉紅酒。

地址：中環士丹利街23-29號H Queen's 電話：2887 1113