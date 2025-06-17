諾如病毒｜大阪米芝蓮名店「喜一」兩度爆諾如病毒56人中招　老闆一家三口涉無視停業令被捕

【諾如病毒／食物中毒／米芝蓮餐廳／日本料理／大阪名店】日本大阪一間米芝蓮名店「喜一」今年初兩度爆發諾如病毒中毒事件，一共導致56人中招，當局下令食肆無限期停業。然而老闆一家三口被指涉嫌無視規定，繼續銷售便當，3人在周一（16日）被拘捕。

綜合日媒報道，「喜一」連續4年獲得米芝蓮一星榮譽，在日本最大美食網站「Tabelog」上亦有3.34的優異評分，卻在今年2月接連爆發食物中毒事件。據報，在2月上旬，有33人食用店舖提供的便當後，出現腹瀉及嘔吐等情況，部分患者驗出諾如病毒；管轄當地公共衞生事件的富田林保健所，隨即勒令其同月15、16日停業2天。

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「喜一」重新營業後，再有23人在2月22日至24日期間，出現上吐下瀉等食物中毒症狀，雖然病情不算嚴重，但判斷原因仍為諾如病毒。有見及此，當局最終在3月2日下令店舖無限期停業。

警方調查人員亦發現，店舖在2月15、16日停業期間涉嫌違反禁令，製作並售出11個便當，導致數人出現諾如病毒症狀。警方依照《食品衛生法》中販售不衛生食品、違反停業命令等罪嫌，逮捕現年69歲的老闆北野博一、其68歲妻子北野經子，以及41歲長子兼店長北野博稔。

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諾如病毒｜諾如病毒感染途徑

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。病徵包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

而諾如病毒可透過下列途徑傳播：

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4大感染諾如病毒高危場所

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預防諾如病毒7大要點

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒指出，不少人常用的消毒酒精，對諾如病毒其實是無效；建議應用肥皂洗手。而且，相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

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