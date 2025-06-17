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歐陽萬成｜拆解Jimmy O Yang全城效應 李照興專欄：一種國際化成長背景

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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Jimmy歐陽的全城效應，也和他能以多個語種，包括粵語國語上海話的表達有關，呈現一種國際化成長背景之餘，又每到一個中國城市都像找到一種當地的親切切入點。這設定對他之後計劃的華語區市場巡演有很大幫助。

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之前他去到上海，可說是他家庭語言的老家（成長時和父母溝通主要用上海話，童年和同學用粵語，移民美國後才全綫轉台用英語），給一些老上海人聽，反應是Jimmy其實蠻像一些典型海外華僑，回鄉時操的是一種較老式的母語，因為他的語言就像停留了在父母那一代的日子。當然，他也懂得一些上海的傳統俚語，令他該會得到上海市場的相對大認同（以及上海人向來以和國際口味接軌而自豪）

預測他的中國內地巡演，那種切入社會的貼地幽默性，可能會比在香港更難。一來若真用上海話表演（他在香港也沒有全粵語，所以相信在上海也只能是小部分上海話，因還要顧及到非上海人的觀眾），他的笑話要專門針對上海市場，也要掌握到一些上海的話題現象，這個劇本難度更高。

現在內地的棟篤笑演出，經歷了過去幾年的「淨化」後（講的內容要演出前審批，往往也有文化糾察在現場監控確保是依稿進行），沒有了很多棟篤笑該有的即興發揮，這相信對Jimmy的內地巡演影響不致很大（起碼香港場看來，他今次亞洲區演出的內容都相當馴化穩陣，也不會期望他會有一些過界的內容），但就確實是會欠了一些棟篤笑的神髓，比如當中一種最重要的元素是「冒犯」，包括冒犯他人或自嘲，過度乾淨的內容及不敢去冒犯，往往就笑得不夠爽。

全文刊於經濟日報副刊專欄 Jimmy歐陽巡演

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撰文 : 李照興

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