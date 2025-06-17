馬浚偉升職︱53歲馬浚偉加入新城約1年再升職做CEO　發文分享感受：再次感謝大家　

【馬浚偉 / 新城廣播 / 宋文禧】新城廣播有限公司在今日（6月17）公布，董事總經理宋文禧將於今年8月1日正式退休，卸任董事總經理一職，結束在新城廣播有限公司25年的職業生涯。

宋文禧將以顧問身分繼續為新城廣播提供專業意見，直至本年底。宋文禧自2000年加入新城廣播，為新城財經台的創始成員。

同時，新城廣播有限公司宣布首席營運總監馬浚偉晉升為行政總裁（Chief Executive Officer），新任命將於7月15日起生效。

在新城廣播公布此消息後，馬浚偉於個人社交平台發文分享感受，寫道：

首先，衷心感謝集團及管理層一直以來的信任、鼓勵與寶貴機會！同時，特別銘謝宋文禧先生在過去一年多的悉心教導與堅定支持。此外，更要向新城廣播每一位並肩作戰的兄弟姊妹，致以最深切的謝意！大家的付出與努力，是我們前進的基石。展望未來，我們必將更加團結，全情投入，上下一心，全力以赴，攜手打造更精彩、更具影響力的新城廣播，讓它時刻迸發無限可能！再次感謝大家！

新城總監丨馬浚偉解釋社交平台「曬銜頭」原因 馬仔不介意被惡搞：很有趣

▲ 馬浚偉在去年當新城廣播高層。（陳慧安 攝）

馬浚偉升職︱由藝人轉型做傳播管理

現年53歲的馬浚偉出身於基層家庭，童年時在深水埗白田邨長大，靠做車長的爸爸及製衣業的媽媽養活一家7口。由於家貧，故馬浚偉很早便出來工作沒讀大學的機會。

於1993年參加「第3屆先鋒歌唱比賽」獲得冠軍後簽約華納唱片成為歌手入行，在1995年底約滿華納唱片後於1996年隨黃柏高轉會到正東唱片，並入TVB拍劇當演員，曾演出劇集包括《鹿鼎記》、《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》等。

在2018年，馬浚偉除工作外選擇重返校園，在北京大學光華管理學院修讀EMBA（行政人員工商管理碩士課程）。為顧及工作與學業，在這兩年間變「空中飛人」，香港、北京兩邊走。

馬浚偉在2018年《宮心計2深宮計》後沒再參演劇集，近年轉型做傳播管理，在2021年出任港台創作總監，在去年「跳槽」到新城廣播任首席營運總監，現在升職成行政總裁。

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