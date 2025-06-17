  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 鄭中基 DSE2025 女神配對計劃 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

WhatsApp騙案｜WhatsApp日日被拉入旅遊群組？　1個設定步驟杜絕Agoda、Klook詐騙騷擾

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 DSE2025 女神配對計劃 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

假冒旅遊平台WhatsApp群好猖狂，1招防被加入陌生群組！

【WhatsApp Agoda騙案】為何最近WhatsApp總是被加入奇怪的旅遊平台群組？這些聲稱來自Agoda或Klook的「著數群」、「任務群」，其實是近期最猖獗的新型騙局！不少網民會馬上退群，或想盡辦法還擊，但騙徒依然無孔不入。想知道如何讓騙徒無法再你加入群組？警方日前便在社交平台發文，教大家1招防禦術，助你擺脫煩惱。

WhatsApp詐騙群組湧現 網民出妙策還擊

警方早前指，今年5月共接獲675宗網上求職騙案，其中接近一半的騙案來自白撞的WhastApp訊息，可見近日同類騙案相當多。雖然大部分網民都能識破騙局，不過這些群組相當滋擾，不斷收到其訊息通知，有網民「還擊」，向群組發送貼圖「轟炸」，迫使管理員將他們踢出群組。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜北角衞理小學優異升中與愉快學習兼備　畢業生必爬兩層高攀石牆建自信

WhatsApp Agoda騙案｜警方拆解詐騙手法

警方近日有Facebook專頁「守網者」發文表示，騙徒漁翁撒網將市民加入WhatsApp群組，聲稱招募兼職進行簽到截圖的簡單限時任務。起初，受害人會收到少量的金錢回報，其後騙徒會誘騙受害人投放更多金錢以提升會員等級，從而解鎖高階任務以獲取更高回報。當求職者想提現時，群組管理員會以不同的藉口威嚇受害人，要求受害人再匯款作保證金，否則所有金錢會被充公。

WhatsApp Agoda騙案｜1招杜絕WhatsApp陌生群組

要防止上當，警方提醒如被加入WhatsApp群組，應詳細觀察該群組及成員資訊，如有懷疑，應立即向WhatsApp平台舉報及退出群組。另外，市民也可透過更改WhatsApp設定，一招杜絕陌生群組！

點擊圖片放大
+5
+4

WhatsApp詐騙｜WhatsApp騙案發認證訊息騎劫帳戶 1招避免

騙徒近日重施舊技，假冒「WhatsApp官方安全驗證中心」發送釣魚訊息，聲稱用戶長時間未進行安全認證，要求其輸入一次性的驗證，當受害人輸入後便會中招，其帳戶即時被騎劫，騙徒會假冒受害人向親友借貸，過去一周已接獲20宗相關騙案，損失達100萬港元。要預防中招，警方教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫！

點擊大圖即睇教學：

點擊圖片放大
+6
+5

延伸閱讀：WhatsApp騙案｜WhatsApp「騎劫」騙案再現一周20宗損失百萬　警方教1方法免中招

更多相關報道：

詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招

手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！

手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

 

相關文章

WhatsApp騙案｜WhatsApp「騎劫」騙案再現一周20宗損失百萬　警方教1方法免中招
15:10 2025/05/28
WhatsApp騙案｜WhatsApp「騎劫」騙案再現一周20宗損失百萬　警方教1方法免中招
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
17:45 2025/04/13
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
11:00 2025/05/11
手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
15:00 2025/05/25
詐騙電郵｜Google警告收呢封Gmail要小心　點開隨時被竊個人資料　專家教做2步免中招
iPhone瀏覽記錄︱想隱藏手機瀏覽紀錄？　iPhone 1鍵鎖定私密網頁須用Face ID解鎖
17:00 2025/03/21
iPhone瀏覽記錄︱想隱藏手機瀏覽紀錄？　iPhone 1鍵鎖定私密網頁須用Face ID解鎖
網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己
14:54 2025/03/12
網絡安全｜iPhone預設功能易外洩信用卡資料　專家建議做呢3步保障自己

你可能感興趣

WhatsApp騙案｜WhatsApp「騎劫」騙案再現一周20宗損失百萬　警方教1方法免中招
15:10 2025/05/28
WhatsApp騙案｜WhatsApp「騎劫」騙案再現一周20宗損失百萬　警方教1方法免中招
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
17:45 2025/04/13
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
11:00 2025/05/11
手機安全｜機場免費充電超危險？　專家曝3大風險：個人資料易外洩！
網絡保安 WhatsApp 手機Apps 罪案 社交平台 Facebook

最高瀏覽

億萬駙馬︱梁兆楹兒時直升機代步名袋藏黑卡巨額現金　爆父羞辱老公伍富橋係「鴨」
億萬駙馬︱梁兆楹兒時直升機代步名袋藏黑卡巨額現金　爆父羞辱老公伍富橋係「鴨」
億萬駙馬伍富橋︱梁兆楹婚前將資產全數轉母親　自爆父親認為女婿伍富橋呃錢怒斥戲子
億萬駙馬伍富橋︱梁兆楹婚前將資產全數轉母親　自爆父親認為女婿伍富橋呃錢怒斥戲子
陳麗麗喪父｜黃澤鋒太太貼黑白照公告父親離世　佗B陳麗麗喪父：你在地上的任務完成了
陳麗麗喪父｜黃澤鋒太太貼黑白照公告父親離世　佗B陳麗麗喪父：你在地上的任務完成了
急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
按摩風險｜40歲男肩頸痛按摩　壓迫神經突下半身癱瘓　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩風險｜40歲男肩頸痛按摩　壓迫神經突下半身癱瘓　醫生警告：1個位置絕不能按