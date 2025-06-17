WhatsApp騙案｜WhatsApp日日被拉入旅遊群組？　1個設定步驟杜絕Agoda、Klook詐騙騷擾

【WhatsApp Agoda騙案】為何最近WhatsApp總是被加入奇怪的旅遊平台群組？這些聲稱來自Agoda或Klook的「著數群」、「任務群」，其實是近期最猖獗的新型騙局！不少網民會馬上退群，或想盡辦法還擊，但騙徒依然無孔不入。想知道如何讓騙徒無法再你加入群組？警方日前便在社交平台發文，教大家1招防禦術，助你擺脫煩惱。

WhatsApp詐騙群組湧現 網民出妙策還擊

警方早前指，今年5月共接獲675宗網上求職騙案，其中接近一半的騙案來自白撞的WhastApp訊息，可見近日同類騙案相當多。雖然大部分網民都能識破騙局，不過這些群組相當滋擾，不斷收到其訊息通知，有網民「還擊」，向群組發送貼圖「轟炸」，迫使管理員將他們踢出群組。

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WhatsApp Agoda騙案｜警方拆解詐騙手法

警方近日有Facebook專頁「守網者」發文表示，騙徒漁翁撒網將市民加入WhatsApp群組，聲稱招募兼職進行簽到截圖的簡單限時任務。起初，受害人會收到少量的金錢回報，其後騙徒會誘騙受害人投放更多金錢以提升會員等級，從而解鎖高階任務以獲取更高回報。當求職者想提現時，群組管理員會以不同的藉口威嚇受害人，要求受害人再匯款作保證金，否則所有金錢會被充公。

WhatsApp Agoda騙案｜1招杜絕WhatsApp陌生群組

要防止上當，警方提醒如被加入WhatsApp群組，應詳細觀察該群組及成員資訊，如有懷疑，應立即向WhatsApp平台舉報及退出群組。另外，市民也可透過更改WhatsApp設定，一招杜絕陌生群組！

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WhatsApp詐騙｜WhatsApp騙案發認證訊息騎劫帳戶 1招避免

騙徒近日重施舊技，假冒「WhatsApp官方安全驗證中心」發送釣魚訊息，聲稱用戶長時間未進行安全認證，要求其輸入一次性的驗證，當受害人輸入後便會中招，其帳戶即時被騎劫，騙徒會假冒受害人向親友借貸，過去一周已接獲20宗相關騙案，損失達100萬港元。要預防中招，警方教1招避免WhatsApp帳戶被騎劫！

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