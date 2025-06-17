奇情谷｜唐碧霞讚曾展望有「捧場紋」媲美劉德華　賴慰玲吳若希顴鼻相配具「幫夫相」

【奇情谷 / 曾展望 / 吳若希/ 劉德華】由近日處於高光時刻的曾展望（GM）、吳若希（Jinny ）及火火三位谷主主持的全新節目《奇情谷》，特邀了美女堪輿學家唐碧霞師傅擔任嘉賓，節目中她大贊GM「捧場紋」可媲美劉德華，稱其眼細代表性格內斂，「同葉蒨文合作多年先至敢追葉蒨文。」

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奇情谷｜大贊GM有「捧場紋」媲美劉德華

於昨晚（6月16日）「風水玄學的奇情故事」主題中，唐碧霞師傅逐一分析了各谷主分析面相。

而近日處於高光時刻的GM被指有「捧場紋」，一些非常受歡迎的藝人如劉德華、湯告魯斯都有，她又表示︰「一個人有呢款紋，未來會好好」。

至於GM經常被指眼細，唐師傅為他派定心丸指眼大小跟是否有神沒有關係，眼大代表較熱情、奔放，眼小的人較內斂︰「會比較怕醜嘅，譬如佢暗戀咗一個人，會等好耐至去表白。係默默地觀察你、默默地暗戀你嗰種。」一旁的火火忍不住搭訕說︰「同人（葉蒨文）做咗幾年《愛‧回家》，而家先至講，真係…」

▲ 唐碧霞大贊GM有「捧場紋」媲美劉德華。

奇情谷｜吳若希賴慰玲顴鼻相配有「幫夫相」

唐師傅又大讚吳若希的眼有神，決斷力非常好，35至40歲將會是人生高峰，她補充︰「再加埋鼻同顴相配，有幫夫運，但嫁咗都要做，唔使旨意唔做嘢。」唐師傅讚賴慰玲同樣顴鼻相配擁幫夫相外，臥蠶位置的子女宮非常靚，代表將來子女會很出色。

講到各谷主最有興趣的面相，非「情場浪子」的火火莫屬，唐師傅指火火面相屬於多情，她說︰「睇佢對眼就知佢諗緊乜嘢，佢最特別地方係笑起嚟臥蠶（眼袋位置）有紋。」唐師傅表示桃花紋不一定代表出軌，她解釋︰「其實桃花紋對男仔嚟講，代表容易受女性歡迎，又或者做幕前受到觀眾歡迎。」

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