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結業潮｜北角星馬菜餐廳「古月」7.19結業　連續9年獲米芝蓮推介

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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9年獲米芝蓮推介的北角星馬菜餐廳「古月」宣布結業。

曾多次獲米芝蓮必比登推介的北角星馬菜小店「古月」，今日（17日）於社交平台宣布，將於7月19日結業。店方解釋，由於「唔想再錯過同屋企人既時間」，加上環境因素，無奈作出決定。結業消息一出，不少食客都大感不捨，並送上祝福，「希望你哋可以闖出另一片天地」。

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古月結業｜連續9年獲米芝蓮必比登推介

古月於2014年7月開業，憑地道星馬菜式深受食客歡迎，招牌菜有辣椒板麵、古滑雞飯、肉骨茶等等。餐廳自2016年起，連續9年獲米芝蓮必比登推介，去年改名為「同甘愉生」。

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古月今日於社交平台宣布，將於7月19日結業。創辦人表示，餐廳開業11年，「覺得真係夠啦」，並透露結業原因，指除了受環境因素影響，最主要原因是「唔想再錯過同屋企人嘅時間」 。

帖文中提到，餐廳難以再用現時模式經營下去，「我哋有嘗試過用唔同方法經營落去，但能力同人脈有限」，無奈之下作出結業決定。

不過，創辦人提到，位於天后的分店「t2P 第二人生」會繼續營業，希望食客繼續支持。

古月結業｜網民：米芝蓮魔咒

結業消息一出，不少食客都感到可惜，紛紛留言「傷感但希望你們的新旅程會更有意義及更開心」、「古滑雞好食，橄欖汁好飲，多謝你哋呀」、「保重，做自己想做嘅嘢」。不過亦有網民感嘆是「米芝蓮魔咒」。

古月（同甘愉生）

地址：北角錦屏街29A
電話：3568 4530

t2P 第二人生

地址：天后興發街100號地舖
電話：3702 0728

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餐廳情報 米芝蓮 結業 北角

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