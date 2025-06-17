逆齡女神丨59歲TVB視后生圖流出暴瘦兩圈　網民祝福：希望身體健康

【鄧萃雯／TVB視后／逆齡／回春】曾於TVB連續兩年奪得視后、現年59歲的鄧萃雯近期因參加內地《乘風破浪的姐姐》人氣再度急升，有粉絲於拍攝現場守候時，更成功捕獲女神的生圖照。相片流出後，不少人驚訝這位前視后身材似乎瘦了兩圈，不過顏值卻似乎更勝從前，被大讚回春10年。

全身黑色打扮的鄧萃雯最近於《乘風破浪的姐姐》的拍攝現場被附近守候的粉絲成功捕獲，有關照片被分享到小紅書。鄧萃雯看到粉絲時揮手打招呼，又停下來派心，並用手擺可愛笑臉，表現親切；而網民看到照片後，留言大讚：「鄧萃雯也太omg了好甜好美」。

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而比起之前，當日的鄧萃雯似乎明顯清減不少。瘦了兩圈的她，就被不少粉絲留言大讚保養得宜，彷似回春10年: 「浪姐減肥營名不虛傳」、「肉眼可見的瘦了好多」、「年輕了很多！」、「太美了」、「比全盛時期更美」。但有粉絲憂心雯女會否減肥過度，亦有叮囑她要注意身體，希望偶像「身體健康」。

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鄧萃雯近況丨平步青雲演藝路

現年59歲的鄧萃雯，由TVB藝員訓練班畢業出道，即受力捧，於TVB的多部劇集中，幾乎都是女主角，亦曾有不少代表作，包括《金枝慾孽》、《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》。她於2009年及2010年連續奪得萬千星輝「最佳女主角」獎項，成為TVB萬千星輝史上的首位「冧莊」視后。

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鄧萃雯近況丨成長於破碎家庭

鄧萃雯曾接受媒體訪問中指，從小已計劃人生。因為雯女由爺爺奶奶帶大，父母離婚後都各有自己的家庭，很少相見。她在爺爺的教導下，自4歲起便要買菜做飯，生活艱苦。她小時候最大的夢想是離開家庭自力更生，所以經濟獨立於她非常重要，故選擇入行。輾轉遊走無綫及亞視後，雯女的演技獲認同，工作繁多有可觀收入，豈料一場金融風暴令她損手。不過，她沒有放棄，反找回了兒時的宗教信仰，走過此段黑暗的時期。

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