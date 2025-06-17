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食物中毒｜女子食涼拌木耳肝衰竭命危　1種做法釀致命惡菌：食1毫克即死

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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【木耳／肝衰竭／中毒】夏日飲食要小心！內地一名68歲女子，食涼拌木耳後出現嚴重不適，送醫驚揭肝功能數值遠超正常值數十倍，治療後陷入昏迷並有肝衰竭，懷疑處理木耳時的一種做法，惹惡菌肇禍。醫生強調一旦發現食物出現2大異樣，應立即丟棄，若出現疑似中毒症狀，則要立即求醫。

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綜合內媒及《央視網》報道，浙江杭州一名68歲女子於今月2日，將泡發整夜的白木耳焯水涼拌配粥食用，不料中午便出現腹痛、嘔吐腹瀉10餘次，自行服藥未就醫，直到翌日全身酸痛無力、無法行走才緊急送院，驚揭肝功能指數已超標數十倍，治療後仍惡化至昏迷及肝衰竭。

浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科主任陸遠接診後，向家人了解情況，發現事主所吃的涼拌白木耳，是前一日煲粥時用剩，食用時已泡發了一整夜，懷疑因此誘發導致「米酵菌酸」中毒。陸醫生強調，酵菌酸中毒目前沒有特效解藥，只可透過血液透析稀釋體內毒素，並同時進行症狀支援治療，假如毒素攝取量過大，患者基本上九死一生，幸而事主經過一輪搶救，最終成功脫險。

毒素兇猛僅1毫克即可致命，高溫烹調亦難去除（點擊圖片閱讀詳情）：

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同場加映｜正確處理菇菌8大技巧

據本港食物安全中心資料，黑木耳、發酵椰子或粟米產品的原材料及產品，在製作過程及貯存情況下處理不當，可受椰毒伯克霍爾德氏菌污染，產生米酵菌酸。這種細菌常見於泥土和植物之中，最佳生長溫度為攝氏37度，容易在室溫下（攝氏26度）產生有毒的米酵菌酸，其特性耐熱，而且難以沖走；米酵菌酸中毒容易出現肚痛同嘔吐等病徵，嚴重更會造成肝功能異常，甚至死亡。

食安中心提醒大家，要安心食用黑木耳等食用菇菌，必須要留意正確處理菇菌8大技巧：

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食安中心同時建議，如果懷疑進食菇菌而引致中毒，就要即刻求醫。

同場加映｜8大家居飲食謬誤注意

每年夏天食物中毒個案特別多，其實自己家中反而可能是「最容易食物中毒」的地方，有內地媒體整理家居飲食及入廚的8大常見謬誤，例如將剩餸攤凍再入雪櫃、變壞食物切一切照食、爛薑保留照用等，均容易誤攝毒素，嚴重增致癌風險甚至奪命。

內地媒體《央視網》曾以輕鬆的漫畫形式，點出人們在日常食物保存上的常見謬誤，當中包括錯誤處理變壞蘋果、發芽馬鈴薯及隔夜餸等，以致食物中毒。

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資料來源：央視網

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