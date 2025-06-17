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保濕精華推薦2025︱《LDK》推薦14款保濕精華A級最平$152媲美$466貴婦品牌　MUJI／OLIVE YOUNG 熱賣好評

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 鄭中基 DSE2025 女神配對計劃 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

《LDK》推薦14款保濕精華A級最平$152媲美$466貴婦品牌　MUJI／OLIVE YOUNG 熱賣好評

【保濕／精華液／面霜／去角質／消委會】一年四季都需要注重保濕！日本家品雜誌《LDK the Beauty》比較了日韓人氣保濕產品，測試產品是否清爽同時維持持久水潤，為大家推薦保濕力和易用性最佳的品項。

《LDK》指出，皮膚乾燥的問題不僅限於秋冬季節，在容易受到冷氣和紫外線傷害的春夏季也同樣令人擔憂。因此，保濕精華液是一年四季都需要使用到的護膚品。另外，隨著年齡增長，30歲或以上人士面部更容易出現瑕疵、暗沉、毛孔、眼周細紋等問題，使用保濕精華液可以有效地為乾燥細紋肌膚補充水分。

「高濃度」精華未必是最好

《LDK》解釋，保濕精華是一個統稱，主要成分是神經醯胺和透明質酸。一般來說，精華液比乳液含有更高濃度的保濕成分，因此是護理乾性肌膚的理想選擇。但有些保濕精華產品會結合乳液的優點，作為多合一產品，質地多樣，保濕力也因產品而異。

至於保濕精華常見有「豐盈」、「濃密」、「最高濃度」等字眼，常常會提高了人們的期望，但《LDK》提醒，「高濃度總是好的」是一種誤解，例如被認為高濃度維他命C的百分比，會因製造商而異，並且含量也有所不同。此外，每種成分發揮作用的適當濃度各不相同，因此這只是產品的賣點之一。

想要有最佳保濕效果，《LDK》建議，早上塗抹保濕精華液，可以幫助減少白天為面部帶來的乾燥和暗沉。另外，選擇醫藥品類保濕精華，特性含有一定濃度的國家認可有效成分，能確保成分的適當濃度和穩定性，達到宣稱特定的功效。

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14款保濕精華推薦名單

《LDK》本次搜集了日韓平價品牌及百貨公司奢華品牌的新品保濕精華，價格由數十至數百元不等；質地以輕薄型啫喱狀為主，與專業人士一起測試，推薦出14款表現最好、能夠滋潤乾燥肌膚、恢復肌膚彈性的最佳高保濕精華液。

（由低至高評分排列）

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第14名：LAKOLE 精華液（含神經醯胺）

第13名：A'pieu Tetrasome CICA Serum

第12名：NOV Plus Repair Essence V

第11名：BEGSKIN SCIENCE SKINFLORA SERUM

第10名：Olive Young BRING GREEN HP 精華液

第9名：REJURAN 雙效安瓶

第8名：MARKS&WEB 草本修復精華 薰衣草/洋甘菊

第7名：FaceFace by APP 藥用保濕修復精華

第6名：Abib 復活草潤澤緊緻精華

第5名：MEGUMI Aurelie Moisture-Rich Serum

第4名：MUJI無印良品 高濃度神經醯胺精華

第3名：ALLNA ORGANIC 美容精華液（保濕型）

第2名：ALBLANC REPAIR SERUM MASK

第1名：FEMMUE Illuminous Velvet

美容精華液使用技巧

  • 皮膚更新速度較慢，因此不會立即見效，建議長期使用；至少使用一個月，或直到用完一瓶。
  • 精華液顏色或氣味發生變化，代表產品已變質。如果發現與剛開始使用時有明顯差異，請停止使用；或在開封後發現任何變色或氣味變化，請停止使用。
  • 開封後的精華液如果存放在高溫或陽光直射的地方，可能會在不知不覺中變質。請注意使用方法和存放地點，請勿將滴管直接接觸皮膚，及避免將產品放置在容易受紫外線影響的窗邊。
  • 重複使用不同的精華液可能會導致油脂分泌過多，引發皮膚問題。對於有多種皮膚問題的人，建議早晚或根據季節，使用不同的精華液，而不是一次性重複使用多種精華液。
  • 用量取決於產品、皮膚類型、臉型等。如果使用量太少，效果會不明顯；而一次塗抹大量也不會增加產品效果，要適量使用。

同場加映：7款去角質精華液推薦排名

《LDK》曾收集了市面上熱門去角質精華液，並與專業人士合作進行了比較測試，測試項目包括：

  • 保濕力：測量將產品塗抹到皮膚上之前、和塗抹產品一定時間後的皮膚水分含量及計算了含水增加量。
  • 成分：專家分析產品所有成分，根據其對皮膚的影響進行分級。
  • 使用感：檢查產品與皮膚的貼合程度。

最後選出7款最佳產品進行排名。不知道自己最適合哪種去角質精華液的人，可以參考推薦名單（排名由低至高）：

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同場加映：消委會評選10款高分保濕面霜

消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。受試者使用產品4星期後，消委會比較其皮膚水分含量有否明顯改善，再針對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）進行比較。

根據測試結果，有12款產品獲評保濕效果良好、總評3.5星（滿分為5星），不過其中2款如今已經停產，詳細名單如下（排名由低至高）：

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