物流經濟｜電商品牌24‧7無間斷運作 機器人自動操作72小時冷鏈直送

專注於電商物流解決方案的 e+Solutions（ePlus）針對電商的需求，全面支援處理各類平台訂單，設於機場附近的倉庫更是24 x 7無間斷運作，提供迅速高效的訂單處理服務，將貨品快速送到消費者手上，助商戶輕鬆應對訂單高峰。

ePlus 副總經理葉翠玲（Sandra）指出，網購市場日趨成熟，消費者對物流配送的速度和效率已有一定要求，甚至期待能享受即日或翌日送達的服務。

ePlus提供一站式電商物流支援服務，包辦入倉、分揀、包裝到派送，同時配以AMR智能物流機器人運作，當收到網購訂單，機器人自動運送貨架到倉庫職員所在的工作站，上架及揀貨效率提升兩至三倍，而準確率更超過99.9%。

位於機場的倉庫更24小時運作，每天分三個截單時段（1pm, 6pm, 10pm），依序處理訂單及安排快遞，職員亦會輪班當值，保證按時處理好所有產品，確保可根據不同電商平台的要求，在指定時間內將處理好的訂單送至目的地。

除了24小時網店物流服務，倉庫亦提供 72小時冷鏈物流配送方案，機場倉庫配備多溫層倉儲，由-25°C至 +25°C，支援各類需冷凍的產品。

凍貨經空運直送到港，於機場提貨後，會馬上運送至機場冷凍倉庫進行儲存，隨即展開存貨管理、執貨包裝及快遞派送流程，全程保持凍貨最佳狀態。舉例說，日本的新鮮水果，產地直送的新鮮貨品於72小時內，可由原產地高效配送到消費者手上，全程精準控制溫度，確保貨品維持最佳品質。