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七仙羽地震預言｜七師傅被日媒直指「神的預言」擴散者？　登富士電視台親解7月地震預言竟改口風！

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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風水師七師傅亮相日本節目談地震預言。

【七仙羽師傅/日本地震預言】七師傅衝出香港？ 今年初，港台兩地流傳7月5日南海海槽大地震的預言，堪輿學家七仙羽（七師傅）曾預測今年天災頻現，並屢次警告大家四月份避免前往日韓台旅遊，導致訪日遊客大減。昨日（6月15日），有網民在IG Threads貼出七師傅接受日本富士電視台資訊節目《Mr.サンデー》訪問的截圖，再度引來熱議！

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該網民寫道：「唉，人哋日本電視台開咗集講7月5預言……但搵左佢（我想搵窿捐）。」從網民分享的截圖來看，七師傅於佛堂受訪，當中字幕寫著的日文意思為：「『神的預言者』發源地，沒有科學依據的預言擴散。」

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七師傅地震預言｜「大家可以安心去日本 」

當中某網民反問「發信源」並非七師傅，樓主即回應：「係電視台喺香港做街訪有人隊咗張七（七仙羽）嘅『唔好去日本』圖岀嚟在先嘅。」

另外，一位聲稱看過節目的網民回應：「係呀。尋日電視都有做，話佢親口話因為4、5月已經發生咗地震，中咗佢個預言喎，所以7月唔會再有地震啦！大家可以安心啦！ 」

網民紛紛留言表示擔心日本人覺得港人很迷信，有網民留言：「讓日本人看見香港民智未開」、「信用欺詐師：香港版」以及「有冇喺香港住嘅日本人，通知返嗰邊嘅電視台，佢涉及詐騙，將會上庭，唔好播佢啲片」

七師傅為近年當紅的風水師。（取自Facebook）

七師傅地震預言｜接受富士電視台訪問

至於七師傅於社交網透露早前接受日本富士電視台訪問，當中更貼出跟工作人員的合照，七師傅更留言：

似日本人？這些年拍攝了好多個日本大牌子廣告，包括日本時裝、護膚品、航空公司、熊本熊……PR話，在眾多人選中揀左我的原因——因為日本人話我似日本人。我真係唔識答，哈哈哈，anyway，日本人話我似就似吧，感謝日本富士電視台的導演買了日本禮物给我，及要我的book簽名，感謝。

日本漫畫家竜樹諒於1999年發表的漫畫《我所看見的未來》中，當中標示了「2025年7月5日，大災難」的驚人字句，竜樹諒表示夢見台灣、菲律賓與日本海域的三角區域，將引發毀滅性海嘯。

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七師傅地震預言｜曾呼籲避免去日韓

而七師傅早於年初表示2025年東北方被視為災煞位，這方位最容易出現問題，而日韓台均位處東北。

七師傅曾接受TOPick訪問稱：「在新年的時候我已經提醒大家，亦即從2024年開始便提到，2025年踏入年初，東北方位可能會發生一些不好的事情。果然，位處東北方的韓國發生空難和火災，顯示出東北方位的問題確實不少。由於日本和韓國都處於東北方，因此需要特別留意。」

對於日本漫畫家竜樹諒預測今年7月5日亞洲將有大地震，有數十萬人死於海嘯。對此七師傅則表示：「其實不用等那麼遲，之前就已經會發生地震了。」

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