胃酸倒流｜飯後咬香口膠防胃酸倒流　勿揀1種口味　專家：恐加重「火燒心」

【胃酸倒流／香口膠／胃酸／消化不良／火燒心】吃了重口味的食物，不少人習慣飯後咬個香口膠清清口氣。有研究發現，原來咬香口膠能夠改善胃酸倒流的情況。台灣有專家指出，雖然方法有效，但口味上要慎選才不會弄巧反拙，尤其是這種常見口味，幾乎是人人隨手可買的首選，卻會加劇胃酸倒流的情況。

台灣營養學者洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出胃酸倒流（GERD）是現代人常見的消化系統問題，患者常出現火燒心、胸悶、慢性咳嗽等不適症狀。近年一項發表於《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》期刊的研究發現，飯後咀嚼無糖口香糖竟能有效緩解這些困擾。

胃酸倒流｜胃酸倒流關鍵成因

洪泰雄指出，胃酸倒流主要與4大因素有關：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 飲食習慣：高脂肪、辛辣食物會延緩胃排空 胃內壓過高：肥胖、懷孕或飯後立即躺臥 賁門括約肌鬆弛：酒精、咖啡因、吸煙的影響 胃排空延遲：如糖尿病引起的胃輕癱

胃酸倒流｜咀嚼香口膠4大功用

研究顯示，飯後30-60分鐘咀嚼無糖香口膠有4大功用，改善胃酸倒流：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 中和胃酸：刺激唾液分泌碳酸氫鹽，降低食道酸度 促進胃酸回流：增加吞嚥次數，加速胃酸返回胃部 加速胃排空：刺激迷走神經促進胃蠕動 增強括約肌張力：短暫提高賁門括約肌壓力

最新影片：

胃酸倒流｜咀嚼香口膠4大注意事項

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 選擇「無糖」且「非薄荷」口味 避免含糖產品刺激胃酸分泌 薄荷可能放鬆賁門括約肌 每次咀嚼10-15分鐘即可，過久可能導致脹氣

洪泰雄指出，除了咀嚼香口膠，其他咀嚼物也可能刺激唾液分泌，但效果各異且 不建議 ：

無糖硬糖：無法增加吞嚥頻率

高纖食物：可能增加胃壓

檳榔/咖啡豆：反而會加重症狀

洪泰雄續指，咀嚼香口膠雖有幫助，但仍需配合健康飲食與生活習慣調整，包括控制飲食份量、避免高脂肪食物、戒菸等，才能有效改善胃食道逆流問題。對於症狀嚴重者，建議仍要尋求專業醫療協助。

胃酸倒流｜10類人士容易有胃酸倒流

日本消化系統外科學會專科醫生島田英昭在著作中指出，有10類人士因為生活習慣不佳或身體疾病，容易罹患胃酸倒流。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

相關文章：

胃酸倒流︱雙職媽媽胸悶誤以為心臟病 醫生檢查揭患胃酸倒流：1個飲食習慣惹禍

食道癌︱偶爾胃酸倒流不煙不酒 45歲壯男驚患食道癌

胃酸倒流︱胃酸倒流「火燒心」可變食道癌 營養師揭7大傷胃飲食+6大護胃建議

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5