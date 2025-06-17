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胃酸倒流｜飯後咬香口膠防胃酸倒流　勿揀1種口味　專家：恐加重「火燒心」

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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AI 摘要
  • 咀嚼無糖口香糖可改善胃酸倒流
  • 薄荷口味口香糖或會加劇症狀
  • 健康飲食及生活習慣同樣重要

【胃酸倒流／香口膠／胃酸／消化不良／火燒心】吃了重口味的食物，不少人習慣飯後咬個香口膠清清口氣。有研究發現，原來咬香口膠能夠改善胃酸倒流的情況。台灣有專家指出，雖然方法有效，但口味上要慎選才不會弄巧反拙，尤其是這種常見口味，幾乎是人人隨手可買的首選，卻會加劇胃酸倒流的情況。

台灣營養學者洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出胃酸倒流（GERD）是現代人常見的消化系統問題，患者常出現火燒心、胸悶、慢性咳嗽等不適症狀。近年一項發表於《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》期刊的研究發現，飯後咀嚼無糖口香糖竟能有效緩解這些困擾。

胃酸倒流｜胃酸倒流關鍵成因

洪泰雄指出，胃酸倒流主要與4大因素有關：

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  • 飲食習慣：高脂肪、辛辣食物會延緩胃排空
  • 胃內壓過高：肥胖、懷孕或飯後立即躺臥
  • 賁門括約肌鬆弛：酒精、咖啡因、吸煙的影響
  • 胃排空延遲：如糖尿病引起的胃輕癱

    • 胃酸倒流｜咀嚼香口膠4大功用

    研究顯示，飯後30-60分鐘咀嚼無糖香口膠有4大功用，改善胃酸倒流：

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  • 中和胃酸：刺激唾液分泌碳酸氫鹽，降低食道酸度
  • 促進胃酸回流：增加吞嚥次數，加速胃酸返回胃部
  • 加速胃排空：刺激迷走神經促進胃蠕動
  • 增強括約肌張力：短暫提高賁門括約肌壓力

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    胃酸倒流｜咀嚼香口膠4大注意事項

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  • 選擇「無糖」且「非薄荷」口味
  • 避免含糖產品刺激胃酸分泌
  • 薄荷可能放鬆賁門括約肌
  • 每次咀嚼10-15分鐘即可，過久可能導致脹氣

    • 洪泰雄指出，除了咀嚼香口膠，其他咀嚼物也可能刺激唾液分泌，但效果各異且不建議

    • 無糖硬糖：無法增加吞嚥頻率
    • 高纖食物：可能增加胃壓
    • 檳榔/咖啡豆：反而會加重症狀

    洪泰雄續指，咀嚼香口膠雖有幫助，但仍需配合健康飲食與生活習慣調整，包括控制飲食份量、避免高脂肪食物、戒菸等，才能有效改善胃食道逆流問題。對於症狀嚴重者，建議仍要尋求專業醫療協助。

    胃酸倒流｜10類人士容易有胃酸倒流

    日本消化系統外科學會專科醫生島田英昭在著作中指出，有10類人士因為生活習慣不佳或身體疾病，容易罹患胃酸倒流。

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