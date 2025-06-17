女神配對計劃丨29歲林俊其勇敢表白羅毓儀　曾患怪病暴肥暴瘦與港姐季軍傳緋聞

【翻版王浩信／王浩信2.0／林俊其／羅毓儀／女神配對計劃】TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》第二集播出後，最讓人意想不到的莫過於被指外貌神似「視帝」王浩信的新生代演員林俊其（Kris）大膽向羅毓儀示愛。現年29歲的林俊其於2019年正式加入TVB，身高超過180cm，因長相與王浩信相似而被稱為「王浩信2.0」，更曾擔任過對方的替身。

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女神配對計劃丨林俊其勇敢表白羅毓儀

在本月15日播出的《女神配對計劃》中，林俊其登場時，羅毓儀原本以為他是為了高挑的李芷晴而來，未料林俊其坦白是為她參加節目，讓羅毓儀當場掩嘴驚呼，雙頰立刻漲紅，坦承心跳很快。

因為我覺得Yuki係一個需要多啲陪伴鼓勵，可能佢鍾意睇戲、睇動漫、或鍾意食某啲嘢，我都會陪佢先。我希望之後如果你有好多煩惱，又或者做嘢方面嘅嘢，我會想同你一齊研究、一齊去進步，希望有呢個機會。

林俊其自認個性較慢熱，平時不太主動，羅毓儀則笑言：「但你嘅主動會唔會跳得太強大？係0到100嘅程度。」最終羅毓儀被林俊其的真誠表白感動，將其中一個位置讓給林俊其。

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女神配對計劃丨2018年考入TVB藝員訓練班

2016年林俊其以特約演員身份在TVB工作，2017年則以模特兒身分接拍廣告或微電影。2018年，他考入TVB藝員訓練班，翌年畢業後正式加入TVB。

由於他長相和聲音都酷似視帝王浩信，因此曾在劇集《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》中，三度飾演王浩信角色的年輕版及擔任替身而受到關注。在《愛·回家之開心速遞》中也曾以「藍浩信」一角亮相，被封為「A貨王浩信」、「翻版王浩信」。

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女神配對計劃丨曾患怪病暴肥暴瘦激減7KG

林俊其在劇集《刑偵12》中飾演樂仔，與張振朗的師徒線引發網民熱議。他透露拍攝《刑偵12》時因常吃宵夜及油膩食物，導致身形暴脹、一發不可收拾；後來他努力減磅，瘋狂打籃球並減少攝取澱粉，成功從78kg減至71.3kg。回復狀態後，更讓林保怡差點認不出他：「你邊個嚟架？樂仔嚟架！搞咩瘦咗咁多！」。

林俊其表示，若仔細觀察會發現他在《刑偵12》中的體型時肥時瘦，因為拍攝期間罹患怪病，擾攘了近一個月才有好轉，並因此暴瘦近7kg，所以才會出現「暴肥暴瘦」的情況。

我當時唔敢話畀劇組聽自己病咗，因為驚影響進度。巢導好好，有次我因為病覺得自己表現得唔好同佢Say sorry，佢就同我講「有咩唔好啫，就算唔好，拍多啲咪好咯，我哋都係想一齊做好件事嘅，最緊要之後好㗎啫，依家唔好唔緊要㗎。」，真係好感動。

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女神配對計劃丨曾傳追求港姐季軍

林俊其今年2月曾與2022年香港小姐季軍梁超怡（Joey）傳出緋聞，兩人被拍到身穿「白色情侶裝」在尖沙咀逛街。期間林俊其還充當Joey的專屬攝影師，為她拍照。之後兩人更頭靠頭自拍，宛如熱戀中的情侶。而梁超怡也在IG限時動態貼出兩人合照說明關係，表示二人只是「好兄弟」，直接否認戀情傳聞。

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