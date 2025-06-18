女神配對計劃︱關嘉敏被讚夠真夠爽朗性格好　女神Carman曾受情傷忍受男友出軌年半

【女神配對計劃 / 關嘉敏 / Babyface / 梁敏巧】TVB真人騷《女神配對計劃》播出後即成網絡熱話，五位單身女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）及羅毓儀（Yuki）當中，以葉蒨文、李芷晴最吸引異性，獲最多參加男士在節目中示愛。

不過，《女神配對計劃》播出兩集後，以關嘉敏最獲網民歡心，大讚她夠真性情不拜金。

女神配對計劃︱梁敏巧用5個字應拜金諷刺 「東張女神」Maggie發文感謝Babyface：是個美好旅程

▲ 《女神配對計劃》梁敏巧、葉蒨文、李芷晴、關嘉敏、羅毓儀（左起）。

女神配對計劃︱關嘉敏被Babyface感動

關嘉敏在節目中一直表情及動作多多，盡展爽朗性格，在《女神配對計劃》首集更因為覺得「細john」姜卓文合眼緣，主動出擊與李芷晴「爭仔」，獲得網民讚敢愛敢恨夠真性情。

在前晚（6月15日）播出的第二集，關嘉敏為Babyface對梁敏巧真誠表白而感動，甚至為他落選而流淚，並稱：「我為咗Baby Face喊？！我初頭覺得佢係Kam，但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講哩，佢真係認真㗎喎！」

節目播出後，她並在Babyface社交平台留意安慰鼓勵。不少網民表示關嘉敏性格好，覺得就算與她做朋友也應該不錯。

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女神配對計劃︱機會只留給有準備的人

現年30歲關嘉敏就讀香港專業教育學院，曾參選FACE USTAR大專校花校草大選，也曾得到校際舞蹈節金獅獎和香港舞蹈公開賽冠軍。在2016年加入天盟娛樂，曾成為人女子組合Bingo的隊長。

她在2020年參加ViuTV的《全民造星III》，人氣一度急升，可是後來她加入TVB，由此引來部份網民不滿指她「反骨」，於是關嘉敏一段時間飽受網絡欺凌。她曾接受TOPick專訪直言當日負評不絕時更經歷嫲嫲離世，雙重打擊下在家中喊足三天，由早喊到晚，但亦因此經歷後練成強大「心臟」，現在已看淡負評。

關嘉敏本身也十分努力，在演藝圈浮浮沉沉日子不斷自我增值，稱：「我很害怕退步，所以空餘時會學不同東西，因為我很想成為一個有實力的藝人，不想大家只關注我的外表或跳舞，而且做藝人不夠實力走不到很遠。」因此，她指除上演技班外還學功夫﹑翻筋斗及打鼓等，時刻裝備自己：「總之我一有興趣就會學，因為藝人很多時候都要等待，十分被動，如果因為沒有好好裝備自己，將來錯失了機會，我一定會很生氣，所以我要做到120分。」

結果關嘉敏近年在演藝上愈來愈受觀眾認同，在《福祿壽訓練學院》分別神還原王菲、譚輝智獲評。

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女神配對計劃︱單身已經3年

至於感情方面，根據關嘉敏向《女神配對計劃》提交的資料，她已單身3年，是節目內5位女神中沒拍拖最長時間的一位。

她表示曾拍拖5次，自言沒特別擇偶條件，都是專一、孝順、有愛心，直言最緊要有feel，不用靚仔但要儀容整潔，不可不邊幅，坦言在求學時期曾與一任有臭狐男仔拍拖，半戲言稱在內心做成陰影。

最傷心一次是初戀，而且對方更出軌與前度藕斷絲連，結果拍拖兩年的時間內，男方有年半時間是一腳踏兩船，最後關嘉敏揮慧劍斬纜分手「止蝕離場」。

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