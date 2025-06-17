鄭中基余思敏離婚︱鄭中基余思敏現身家事法庭　Ronald爭取子女撫養權鄭東漢斥8000元贍養費報道不實

【鄭中基 / 余思敏 / 鄭東漢 / 何慶湘】鄭中基（Ronald）與余思敏（Sammie）在2011年結婚，二人育有兩子女。可是在去年8月，鄭中基突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，由此有傳真正原因是二人出軌。

在今年2月，開始傳出鄭中基與余思敏正辦理離婚手續結束約14年婚姻。在5月，鄭中基與余思敏分別到灣仔家事法庭，參與閉門審訊。之後，更傳出鄭中基只給余思敏8千元贍養費。

在今日（6月17日），上午，鄭中基與父親鄭東漢，以及余思敏分別抵達灣仔家事法庭，雙方與律師團隊進行閉明聆訊，直到下午兩時前先後離開。

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變

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鄭中基余思敏離婚︱鄭父斥8000元贍養費報道不實

鄭中基與父親於法院外接受傳媒簡短訪問，鄭中基表示：「而家唔能夠講，遲啲會出聲明，因為有好多不實報道，頭先向法官申請咗，佢畀我澄清。」當是所指不實報道是否涉及8000元贍養費時，鄭父代答：「因為有太多不實，要澄清。」鄭中基補充：「8,000元係其中一樣」

至於是否爭取子女撫養權，他表示：「呢一個處理緊，因為點都係尊重法庭，所以之前一直冇同大家講太多，都要等到今日問過法官畀唔畀，我先可以同大家講。」

當問到一對子女現況，兩人都表示尚可，被是否有向小朋友解釋，鄭中基支吾以對，至於子女是否跟他住？他則說「一半一半」，今年父親節是否很難忘？他無奈說：「你見我喺度就知。」鄭父之前指不想影響其他人，他只無奈稱：「你見我企喺度，你話呢？」

而余思敏隨鄭中基父子之後離開家事法庭，但全程封嘴期間對傳媒提問只回：「我冇回應」，不過有停下讓傳媒拍攝。

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