  • 28°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 鄭中基 DSE2025 女神配對計劃 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基余思敏現身家事法庭　Ronald爭取子女撫養權鄭東漢斥8000元贍養費報道不實

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 DSE2025 女神配對計劃 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

鄭中基余思敏現身家事法庭。

【鄭中基 / 余思敏 / 鄭東漢 / 何慶湘】鄭中基（Ronald）余思敏（Sammie）在2011年結婚，二人育有兩子女。可是在去年8月，鄭中基突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，由此有傳真正原因是二人出軌。

在今年2月，開始傳出鄭中基與余思敏正辦理離婚手續結束約14年婚姻。在5月，鄭中基與余思敏分別到灣仔家事法庭，參與閉門審訊。之後，更傳出鄭中基只給余思敏8千元贍養費。

在今日（6月17日），上午，鄭中基與父親鄭東漢，以及余思敏分別抵達灣仔家事法庭，雙方與律師團隊進行閉明聆訊，直到下午兩時前先後離開。

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變

點擊圖片放大
+5
+4

鄭中基余思敏離婚︱鄭父斥8000元贍養費報道不實

鄭中基與父親於法院外接受傳媒簡短訪問，鄭中基表示：「而家唔能夠講，遲啲會出聲明，因為有好多不實報道，頭先向法官申請咗，佢畀我澄清。」當是所指不實報道是否涉及8000元贍養費時，鄭父代答：「因為有太多不實，要澄清。」鄭中基補充：「8,000元係其中一樣」

至於是否爭取子女撫養權，他表示：「呢一個處理緊，因為點都係尊重法庭，所以之前一直冇同大家講太多，都要等到今日問過法官畀唔畀，我先可以同大家講。」

當問到一對子女現況，兩人都表示尚可，被是否有向小朋友解釋，鄭中基支吾以對，至於子女是否跟他住？他則說「一半一半」，今年父親節是否很難忘？他無奈說：「你見我喺度就知。」鄭父之前指不想影響其他人，他只無奈稱：「你見我企喺度，你話呢？」

而余思敏隨鄭中基父子之後離開家事法庭，但全程封嘴期間對傳媒提問只回：「我冇回應」，不過有停下讓傳媒拍攝。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
視帝爸爸｜陳展鵬被6歲女兒1行為感動　單文柔甘願為家庭放棄事業：享受在家陪伴孩子

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
09:26 2025/04/16
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚｜傳與鄭中基辦理離婚　余思敏貼近照疑憑歌寄意
11:05 2025/03/26
鄭中基余思敏離婚｜傳與鄭中基辦理離婚　余思敏貼近照疑憑歌寄意
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
10:28 2025/03/24
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow　 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機
19:21 2025/03/14
傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow　 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機
鄭中基回歸｜Ronald回歸幕前消瘦　鄭中基被公司員工拍Vlog整蠱
12:13 2025/03/06
鄭中基回歸｜Ronald回歸幕前消瘦　鄭中基被公司員工拍Vlog整蠱
鄭中基操肌｜鄭中基為新片《阿龍》操肌情況首曝光　狂吃增磅後戒口修身地獄式訓練
15:44 2025/02/28
鄭中基操肌｜鄭中基為新片《阿龍》操肌情況首曝光　狂吃增磅後戒口修身地獄式訓練

你可能感興趣

鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
09:26 2025/04/16
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚｜傳與鄭中基辦理離婚　余思敏貼近照疑憑歌寄意
11:05 2025/03/26
鄭中基余思敏離婚｜傳與鄭中基辦理離婚　余思敏貼近照疑憑歌寄意
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
10:28 2025/03/24
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
鄭中基 余思敏 娛樂人物職業 歌手 演員 離婚 家庭關係 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
女神配對計劃︱羅毓儀一級榮譽畢業棄當MT入娛圈　Yuki被林俊其表白感動哽咽：你好了解我
胚胎融合︱孕媽懷三胞胎最終只剩1胎疑「吃掉」兄弟姊妹獨存　專家爆罕見原因：或擁有2組DNA
胚胎融合︱孕媽懷三胞胎最終只剩1胎疑「吃掉」兄弟姊妹獨存　專家爆罕見原因：或擁有2組DNA
億萬駙馬伍富橋︱梁兆楹婚前將資產全轉母親　自爆父親認為女婿伍富橋呃錢怒斥戲子
億萬駙馬伍富橋︱梁兆楹婚前將資產全轉母親　自爆父親認為女婿伍富橋呃錢怒斥戲子
面霜推介2025｜消委會及《LDK》34款高效保濕面霜　百元平價款勝$630專櫃產品滋潤力強鎖水不黏膩
面霜推介2025｜消委會及《LDK》34款高效保濕面霜　百元平價款勝$630專櫃產品滋潤力強鎖水不黏膩
印度航空空難丨居英36歲爸爸一周前喪妻　為圓亡妻遺願返鄉撒骨灰回程空難亡
印度航空空難丨居英36歲爸爸一周前喪妻　為圓亡妻遺願返鄉撒骨灰回程空難亡