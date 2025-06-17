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十優港姐｜麥明詩首次騷囝囝正面樣貌　投訴丈夫盛勁為「唔幫得手」

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撰文： 文體藝online

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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麥明詩首次騷囝囝正面樣貌。

【麥明詩 / 盛勁為 / 父親節 / 香港小姐】「十優港姐」麥明詩（Louisa）與老公盛勁為今年3月宣佈迎來了家庭新成員，新手媽媽麥明詩不時在社交網分享育兒日常及心得，間中也會曬出囝囝的得意照片。

在父親節當日，麥明詩分享了一段盡顯父愛的影片，畫面可見盛勁為在不同場合下照顧兒子。

十優港姐｜麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身　Louisa搵師傅為夫家屋企改造

麥明詩｜發文感謝老公共同養育囝囝

麥明詩於父親節當日（6月15日）在個人IG分享一段與丈夫「凑仔」日常的影片，並配文「Happy Father’s Day，Thank you， for being a dad that doesn’t “help” but fathers.你唔係「幫得手」，而係共同養育 ，父親節快樂」　。麥明詩幽默指丈夫「唔幫得手」而是「共同養育」，言語間無一不顯露感謝盛勁為的盡責，十分溫馨。

從分享的影片見到，盛勁為是位相當稱職的新手爸爸，他在不同場合照顧囝囝，無論是喂奶、哄睡覺，還是逗囝囝開心都完全難不到他。麥明詩亦一改作風，首次未有為兒子樣貌打格仔，讓囝囝的正面樣曝光。從照片可見，麥明詩兒子頭髮濃密，鼻子和嘴巴則偏向似爸爸多些。

另外，麥明詩又感慨道：「依家大概6：4，希望將來做到5：5」，原來是早前曬出兒子穿着的睡袋似乎將要更換size，足見囝囝大得頗快。

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十優港姐｜「一家三口」合拍廣告令網民誤會

另外，麥明詩在今日（6月17日）在個人社交平台分享一條母嬰產品的廣告片，影片中所見盛勁為夫婦檔上陣「搵真銀」，而盛勁為十分熟手地為BB換尿片，麥明詩則負責逗BB開心，兩人的愛意溢於言表。

影片吸引大批網民留言讚「 麥明詩囝囝」可愛，「終於唔遮遮掩掩啦！BB好可愛呀！」，不過廣告中的BB卻非麥明詩囝囝，她也在IG以限時動態澄清，原來該BB是名「小演員」，其不哭不鬧的「專業」表現令麥明詩都忍不住大讚BB超級可愛。

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