十優港姐｜麥明詩首次騷囝囝正面樣貌　投訴丈夫盛勁為「唔幫得手」

【麥明詩 / 盛勁為 / 父親節 / 香港小姐】「十優港姐」麥明詩(Louisa)與老公盛勁為今年3月宣佈迎來了家庭新成員,新手媽媽麥明詩不時在社交網分享育兒日常及心得,間中也會曬出囝囝的得意照片。

在父親節當日,麥明詩分享了一段盡顯父愛的影片,畫面可見盛勁為在不同場合下照顧兒子。

十優港姐|麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身 Louisa搵師傅為夫家屋企改造

麥明詩|發文感謝老公共同養育囝囝

麥明詩於父親節當日(6月15日)在個人IG分享一段與丈夫「凑仔」日常的影片,並配文「Happy Father’s Day,Thank you, for being a dad that doesn’t “help” but fathers.你唔係「幫得手」,而係共同養育 ,父親節快樂」 。麥明詩幽默指丈夫「唔幫得手」而是「共同養育」,言語間無一不顯露感謝盛勁為的盡責,十分溫馨。

從分享的影片見到,盛勁為是位相當稱職的新手爸爸,他在不同場合照顧囝囝,無論是喂奶、哄睡覺,還是逗囝囝開心都完全難不到他。麥明詩亦一改作風,首次未有為兒子樣貌打格仔,讓囝囝的正面樣曝光。從照片可見,麥明詩兒子頭髮濃密,鼻子和嘴巴則偏向似爸爸多些。

另外,麥明詩又感慨道:「依家大概6:4,希望將來做到5:5」,原來是早前曬出兒子穿着的睡袋似乎將要更換size,足見囝囝大得頗快。

十優港姐|「一家三口」合拍廣告令網民誤會

另外,麥明詩在今日(6月17日)在個人社交平台分享一條母嬰產品的廣告片,影片中所見盛勁為夫婦檔上陣「搵真銀」,而盛勁為十分熟手地為BB換尿片,麥明詩則負責逗BB開心,兩人的愛意溢於言表。



影片吸引大批網民留言讚「 麥明詩囝囝」可愛,「終於唔遮遮掩掩啦!BB好可愛呀!」,不過廣告中的BB卻非麥明詩囝囝,她也在IG以限時動態澄清,原來該BB是名「小演員」,其不哭不鬧的「專業」表現令麥明詩都忍不住大讚BB超級可愛。

