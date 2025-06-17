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凍齡女神｜41歲TVB「處女黨」成員恢復單身重回顏值巔峰　早年身形暴漲靠1種飲食法瘦身

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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41歲TVB「處女黨」成員認離婚 恢復單身重回顏值巔峰

【苟芸慧／斷食／TVB／減肥／甲狀腺疾病／生酮飲食】鍾嘉欣（Linda）早前在深圳開騷，一眾好姐妹紛紛到場支持，其中同為TVB「處女黨」成員、現年41歲的苟芸慧4月初坦承正在辦理離婚手續，恢復單身的她狀態大勇。

鍾嘉欣4月26日在深圳寶安體育館舉行演唱會，好姊妹苟芸慧與楊茜堯、楊思琦等當日均有現身，令她大為感動。而在一眾好友中，苟芸慧的外形及狀態就成功引起網民注意。從網上流傳的圖片及影片可見，苟芸慧當日身穿純白長裙，大方與在場觀眾打招呼，非常親切，且近鏡之下皮膚依舊白皙細緻，看上去精神爽利，顏值處於巔峰狀態，絲毫未受婚變影響。不少網民大讚她「人間仙女」、「真係好靚」、「美到我還要反覆確認是不是本人」，而她亦有讚好及回覆部分貼文。

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事實上，苟芸慧近年盛傳與結婚7年的富三代賽車手陸漢洋離婚，而她今年亦正式復出拍廣告，4月初出席活動時被問到是否已完成離婚簽紙手續，她就承認手續正在進行，並表示：「差唔多，我諗要啲時間。」被問到財產分配的問題時，她就指：「自己慢慢去處理」，坦言自己有投資，不太擔心錢銀問題。

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名人瘦身｜曾因患甲狀腺疾病暴漲

苟芸慧於2008年參選多倫多華裔小姐奪冠，之後又在2009年參選國際中華小姐，再次贏得冠軍，並與TVB簽約成為藝人。但她早年因患上甲狀腺疾病而導致身形暴漲，體重高峰時期一度重達170磅，此後身型時肥時瘦，不過她並未放棄，後來靠生酮飲食法成功瘦身，重拾自信。

她曾在社交平台上分享生酮美食餐單，並寫道：「可以跟著一齊吃笑一個，分享我這一個月的生酮美食餐單〜真的很豐富啊」苟芸慧透露自己一日只吃兩餐，再配以168斷食法減肥。從餐單所見，她會進食豬頸肉、肉扒、牛肋骨條和魚等高蛋白質食物。有網民問道：「意大利飯同麵包怎會是生酮飲食?」，她就答道：「椰菜花做飯和生酮麵包。」

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苟芸慧曾表示自己在醫生指導下進行生酮飲食，於第8天時已成功減掉2kg，堅持三個星期後為了鍛練肌肉，需要補充蛋白質，她因而撥出兩天斷食。

苟芸慧修身決心大

苟芸慧曾進行36小時輕斷食，斷食之後的第一餐她只吃沙律，當中她寫道：「36小時後的第一餐我可以賴我家狗狗嗎？ 如果不是帶他出去太消我體力，說不定我可以做到48小時生酮。」減肥決心似乎十分強大。

此外，她亦分享了3張相片，從其中一張照片可見，她捧著一盤沙律，另一張即展示其午餐，當中包括豆類、菇以及雞扒，另外還有一張蔬菜和雞肉等食材的相片。

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