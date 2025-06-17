傷腎習慣｜過量飲水恐致低血鉀腎過勞　10大傷腎飲水排行榜曝光　醫生：第1名非常多病人中【附10大傷腎惡習】

【傷腎／飲水／缺水／腎衰竭】「見字飲水」非口號而已，過往已經有不少研究指出，水分對於維持人的代謝有關鍵的作用。水喝太少當然不好，但台灣有醫生提醒大眾，水並非喝得越多越好，而是適量飲用才能夠幫助身體排毒。

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文指出，飲水對於人的血液循環、新陳代謝、消化吸收、酸鹼平衡、廢物排泄等尤其重要，而錯誤的飲水方式反而可能傷害腎臟功能。他綜合10大傷腎喝水習慣，當中有很多了是都市人通病：

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第10名：運動後狂喝水

劇烈運動後大量飲水可能導致「低鈉血症」，新英格蘭醫學期刊曾記載有馬拉松選手因此腦水腫的案例。正確做法應補充含電解質的運動飲料或 加鹽的水 。

第9名：以湯或飲料代替水

長期用含糖飲料或濃湯取代水，會增加腎臟負擔。研究顯示這可能導致蛋白尿與代謝症候群風險上升。

第8名：睡前大量喝水

晚餐後或睡前過量飲水會影響睡眠品質，導致夜間尿頻，進而影響腎臟代謝功能。建議睡前3小時飲水量控制在150ml以內。

第7名：低溫環境忘記喝水

寒冷環境會降低口渴感，但血液濃稠度升高會增加腎臟過濾負擔，也是冬季心血管疾病好發原因之一。

第6名：因頻尿減少喝水

許多長輩因排尿問題刻意減少飲水，反而加速腎功能惡化。洪永祥強調，患者應先治療尿頻問題，而非減少水分攝取。

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第5名：早上第1杯水太遲喝

經過整夜水分流失，早晨血液最為濃稠。建議床頭放置保溫瓶，起床前先補充250ml溫水。

第4名：迷信特殊樽裝水

長期飲用礦泉水、鹼性水等可能攝取過多電解質，對慢性腎病患者尤其不利。簡單過濾的煮沸自來水是最佳選擇。

第3名：需限水卻大量飲水

心臟衰竭、肝硬化 等患者需嚴格控制水分攝取，過量可能引發肺水腫。建議根據前日尿量加500-700ml計算飲水量。

第2名：過量飲水傷腎

即使健康人群，每日飲水超過4000-5000ml可能導致腎臟「高過濾狀態」，長期恐造成腎絲球硬化。

第1名：長期飲水不足

最常見卻最容易被忽略的問題。成年人每日飲水若長期不足1000ml，可能導致腎功能加速老化、泌尿道感染等問題。

傷腎習慣｜計算成年人每日喝水量

洪永祥建議，健康成人每日飲水量應為體重的3-4%，如60公斤的成年人每天約飲1800-2400ml水，且應分次補充而非一次大量飲用。

同場加映：8個飲水黃金時間

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傷腎習慣｜10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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