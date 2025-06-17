  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 鄭中基 DSE2025 女神配對計劃 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傷腎習慣｜過量飲水恐致低血鉀腎過勞　10大傷腎飲水排行榜曝光　醫生：第1名非常多病人中【附10大傷腎惡習】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 DSE2025 女神配對計劃 關稅戰 小一入學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 飲水過多或不足皆傷腎。
  • 運動後應補充電解質。
  • 每日飲水應按體重計算。

【傷腎／飲水／缺水／腎衰竭】「見字飲水」非口號而已，過往已經有不少研究指出，水分對於維持人的代謝有關鍵的作用。水喝太少當然不好，但台灣有醫生提醒大眾，水並非喝得越多越好，而是適量飲用才能夠幫助身體排毒。

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文指出，飲水對於人的血液循環、新陳代謝、消化吸收、酸鹼平衡、廢物排泄等尤其重要，而錯誤的飲水方式反而可能傷害腎臟功能。他綜合10大傷腎喝水習慣，當中有很多了是都市人通病：

點擊圖片放大
+10
+9

第10名：運動後狂喝水

劇烈運動後大量飲水可能導致「低鈉血症」，新英格蘭醫學期刊曾記載有馬拉松選手因此腦水腫的案例。正確做法應補充含電解質的運動飲料或加鹽的水

第9名：以湯或飲料代替水

長期用含糖飲料或濃湯取代水，會增加腎臟負擔。研究顯示這可能導致蛋白尿與代謝症候群風險上升。

第8名：睡前大量喝水

晚餐後或睡前過量飲水會影響睡眠品質，導致夜間尿頻，進而影響腎臟代謝功能。建議睡前3小時飲水量控制在150ml以內。

第7名：低溫環境忘記喝水

寒冷環境會降低口渴感，但血液濃稠度升高會增加腎臟過濾負擔，也是冬季心血管疾病好發原因之一。

第6名：因頻尿減少喝水

許多長輩因排尿問題刻意減少飲水，反而加速腎功能惡化。洪永祥強調，患者應先治療尿頻問題，而非減少水分攝取。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜骨盆前傾可致腰椎彎曲　2大動作穩定核心+訓練臀肌

第5名：早上第1杯水太遲喝

經過整夜水分流失，早晨血液最為濃稠。建議床頭放置保溫瓶，起床前先補充250ml溫水。

第4名：迷信特殊樽裝水

長期飲用礦泉水、鹼性水等可能攝取過多電解質，對慢性腎病患者尤其不利。簡單過濾的煮沸自來水是最佳選擇。

第3名：需限水卻大量飲水

心臟衰竭、肝硬化等患者需嚴格控制水分攝取，過量可能引發肺水腫。建議根據前日尿量加500-700ml計算飲水量。

第2名：過量飲水傷腎

即使健康人群，每日飲水超過4000-5000ml可能導致腎臟「高過濾狀態」，長期恐造成腎絲球硬化。

第1名：長期飲水不足

最常見卻最容易被忽略的問題。成年人每日飲水若長期不足1000ml，可能導致腎功能加速老化、泌尿道感染等問題。

傷腎習慣｜計算成年人每日喝水量

洪永祥建議，健康成人每日飲水量應為體重的3-4%，如60公斤的成年人每天約飲1800-2400ml水，且應分次補充而非一次大量飲用。

同場加映：8個飲水黃金時間

點擊圖片放大
+8
+7

傷腎習慣｜10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

點擊圖片放大
+11
+10

相關文章：

腦癌丨少年日飲咁多水1年後患腦癌    醫生：現4症狀速求醫【附8個飲水黃金時間】

腎衰竭｜男教師腳痛貼鎮痛貼竟變末期腎衰竭 醫生揭原因：現1情況是腎病先兆【附10大傷腎惡習】

腎臟健康｜女子貪靚食維他命C引致急性腎衰竭　醫生教3招逆轉保健康

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

飲食陷阱｜打邊爐7大傷腎習慣　超過這時間1種致癌物急增10倍【附30款高危配料+6款健康低脂湯底】
16:49 2024/11/29
飲食陷阱｜打邊爐7大傷腎習慣　超過這時間1種致癌物急增10倍【附30款高危配料+6款健康低脂湯底】
腎臟健康丨本港逾萬人末期腎衰竭　醫生揭4大傷腎壞習慣1種惡習打工仔極易中
18:06 2025/02/25
腎臟健康丨本港逾萬人末期腎衰竭　醫生揭4大傷腎壞習慣1種惡習打工仔極易中
高鈉食物丨3種隱形高鈉食物吃起來不鹹卻超傷腎　醫生：1款早餐常見
12:04 2025/02/27
高鈉食物丨3種隱形高鈉食物吃起來不鹹卻超傷腎　醫生：1款早餐常見
傷腎習慣｜女子食保健品5年竟患4期腎衰竭　腎功能提早25年惡化　醫生揭原因
12:43 2025/03/27
傷腎習慣｜女子食保健品5年竟患4期腎衰竭　腎功能提早25年惡化　醫生揭原因
傷腎職業｜醫揭10大傷腎職業排行　主婦醫護保安都上榜 「榜首職業」長期接觸致癌物
11:39 2025/04/23
傷腎職業｜醫揭10大傷腎職業排行　主婦醫護保安都上榜 「榜首職業」長期接觸致癌物

你可能感興趣

飲食陷阱｜打邊爐7大傷腎習慣　超過這時間1種致癌物急增10倍【附30款高危配料+6款健康低脂湯底】
16:49 2024/11/29
飲食陷阱｜打邊爐7大傷腎習慣　超過這時間1種致癌物急增10倍【附30款高危配料+6款健康低脂湯底】
腎臟健康丨本港逾萬人末期腎衰竭　醫生揭4大傷腎壞習慣1種惡習打工仔極易中
18:06 2025/02/25
腎臟健康丨本港逾萬人末期腎衰竭　醫生揭4大傷腎壞習慣1種惡習打工仔極易中
高鈉食物丨3種隱形高鈉食物吃起來不鹹卻超傷腎　醫生：1款早餐常見
12:04 2025/02/27
高鈉食物丨3種隱形高鈉食物吃起來不鹹卻超傷腎　醫生：1款早餐常見
健康問題 健康養生 治療 腎衰竭

最高瀏覽

億萬駙馬︱梁兆楹兒時直升機代步名袋藏黑卡巨額現金　爆父羞辱老公伍富橋係「鴨」
億萬駙馬︱梁兆楹兒時直升機代步名袋藏黑卡巨額現金　爆父羞辱老公伍富橋係「鴨」
億萬駙馬伍富橋︱梁兆楹婚前將資產全數轉母親　自爆父親認為女婿伍富橋呃錢怒斥戲子
億萬駙馬伍富橋︱梁兆楹婚前將資產全數轉母親　自爆父親認為女婿伍富橋呃錢怒斥戲子
陳麗麗喪父｜黃澤鋒太太貼黑白照公告父親離世　佗B陳麗麗喪父：你在地上的任務完成了
陳麗麗喪父｜黃澤鋒太太貼黑白照公告父親離世　佗B陳麗麗喪父：你在地上的任務完成了
急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間16:05）
按摩風險｜40歲男肩頸痛按摩　壓迫神經突下半身癱瘓　醫生警告：1個位置絕不能按
按摩風險｜40歲男肩頸痛按摩　壓迫神經突下半身癱瘓　醫生警告：1個位置絕不能按