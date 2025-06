吳彥祖女兒｜罕晒12歲女兒正面照散發少女味　吳彥祖陪愛女追星被讚廿四孝爹地

【星二代/吳彥祖女兒】現年50歲的頂流男神吳彥祖近年積極拓展事業版圖,涉足教育領域,推出英語口語課程,除了事業上有新突破,吳彥祖也是一位暖男爸爸,近日他親自陪伴12歲愛女追星,更罕曬女兒的近照,可見Raven盡得父母神級基因!

吳彥祖女兒|暴風成長少女味濃

吳彥祖與混血名模Lisa.S育有12歲女兒吳斐然(Raven),近日他在小紅書分享12歲女兒Raven的成長照,感慨時間飛逝,並寫道:「一眨眼Raven已經12歲了,我的寶貝永遠是我最大的驕傲!」

Raven由從前的小女孩變成少女,長得亭亭玉立的她開始喜愛打扮,見她將一把長髮以金色和粉色Highlight作點綴,此外眼大大兼鼻高高的Raven盡得父母靚基因,也是一位小美人。

吳彥祖愛女|擔心囡囡被男仔呃

此外,Raven為韓國男子偶像團體Stray Kids的粉絲,吳彥祖早前帶愛女去美國洛杉磯觀看Stray Kids《dominATE》世界巡迴演唱會,之後更拍片分享社交網,他更寫道:「Have you been to a @realstraykids concert? I have! #girldad」,不少網民留言大讚「廿四孝爸爸」、「世界欠我一個像吳彥祖這樣的老豆」以及「Wow…Good Daddy」。

吳彥祖與名模太太Lisa S.在2010年結婚,並於2012年迎來女兒Raven,吳彥祖可說寵女無極限,13年前當知道太太Lisa S.懷了B女,他既開心又緊張,曾直言擔心到甩頭髮。

除了親自幫女兒準備上學物品外,知道Raven貪靚,吳彥祖又會為女兒塗指甲油扮靚靚,他笑言怕女兒長得太美而被男仔呃:「如果女兒不太漂亮的話,我們就不用擔心那麼多了。」難怪太太Lisa S.也大讚他:「you are the best dad」。

吳彥祖愛女|豪宅掛有女兒的畫作

另外,吳彥祖曾拍片介紹位處美國的豪宅,只見家中客廳牆壁掛了女兒的畫作。他說:「這幅畫是一位很厲害的藝術家畫,就是我的女兒,她今年12歲,這是她在9歲時畫的。」足見女兒Raven遺傳了其藝術天份。

