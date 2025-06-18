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吳彥祖女兒｜罕晒12歲女兒正面照散發少女味　吳彥祖陪愛女追星被讚廿四孝爹地

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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吳彥祖分享父女合照，12歲愛女長大不少，外貌成焦點。

【星二代/吳彥祖女兒】現年50歲的頂流男神吳彥祖近年積極拓展事業版圖，涉足教育領域，推出英語口語課程，除了事業上有新突破，吳彥祖也是一位暖男爸爸，近日他親自陪伴12歲愛女追星，更罕曬女兒的近照，可見Raven盡得父母神級基因！

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吳彥祖女兒｜暴風成長少女味濃

吳彥祖與混血名模Lisa.S育有12歲女兒吳斐然（Raven），近日他在小紅書分享12歲女兒Raven的成長照，感慨時間飛逝，並寫道：「一眨眼Raven已經12歲了，我的寶貝永遠是我最大的驕傲！」

Raven由從前的小女孩變成少女，長得亭亭玉立的她開始喜愛打扮，見她將一把長髮以金色和粉色Highlight作點綴，此外眼大大兼鼻高高的Raven盡得父母靚基因，也是一位小美人。

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吳彥祖愛女｜擔心囡囡被男仔呃

此外，Raven為韓國男子偶像團體Stray Kids的粉絲，吳彥祖早前帶愛女去美國洛杉磯觀看Stray Kids《dominATE》世界巡迴演唱會，之後更拍片分享社交網，他更寫道：「Have you been to a @realstraykids concert? I have! #girldad」，不少網民留言大讚「廿四孝爸爸」、「世界欠我一個像吳彥祖這樣的老豆」以及「Wow…Good Daddy」。

吳彥祖與名模太太Lisa S.在2010年結婚，並於2012年迎來女兒Raven，吳彥祖可說寵女無極限，13年前當知道太太Lisa S.懷了B女，他既開心又緊張，曾直言擔心到甩頭髮。

除了親自幫女兒準備上學物品外，知道Raven貪靚，吳彥祖又會為女兒塗指甲油扮靚靚，他笑言怕女兒長得太美而被男仔呃：「如果女兒不太漂亮的話，我們就不用擔心那麼多了。」難怪太太Lisa S.也大讚他：「you are the best dad」。

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吳彥祖愛女｜豪宅掛有女兒的畫作

另外，吳彥祖曾拍片介紹位處美國的豪宅，只見家中客廳牆壁掛了女兒的畫作。他說：「這幅畫是一位很厲害的藝術家畫，就是我的女兒，她今年12歲，這是她在9歲時畫的。」足見女兒Raven遺傳了其藝術天份。

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