【冬蟲草】冬蟲夏草VS蟲草花　中醫拆解藥材湯料不同功效

▲ 冬蟲夏草與蟲草花功效並不一樣。

冬蟲夏草、蟲草花兩者功效大不同。TOPick向註冊中醫梁尹倩了解兩者的分別，她表示冬蟲夏草是寄生於昆蟲的真菌，為名貴藥材，蟲草花則是人工培育的真菌。兩者功效也各有不同，冬蟲夏草主要用作入藥，蟲草花則可入饌、煲湯，冬蟲夏草並非所有體質也適合食用。

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冬蟲夏草、蟲草花是甚麼？

冬蟲夏草：

「麥角菌科真菌冬蟲夏草菌」寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲屍體的複合體。

性溫。

名貴藥材。

▲ 冬蟲夏草（經濟日報資料圖片）

蟲草花：

並非蟲草的花，而是人工培育出的蛹蟲草，屬於真菌類，其實與香菇等食用的菌類差不多。

性平，補益功效不及冬蟲夏草。

價格相宜。

▲ 蟲草花（經濟日報資料圖片）

功效各有不同

冬蟲夏草

主要功效：補肺益腎、益氣化痰。

適合對象：肺腎氣虛人士。肺腎氣虛者大多久咳虛喘、痰多氣促、經常感到疲倦、健忘，出現陽痿遺精、腰膝痠軟等症狀。食用蟲草後可紓緩以上症狀，精神耐力都更勝從前。

食用次數：需視乎個人體質，建議諮詢中醫意見，辨證論治較穩妥。

忌服人士：身體有偏熱症狀如口乾口苦、口瘡、便秘等人士不宜食用。

蟲草花

主要功效：滋陰、潤肌護膚、抗衰老。

適合對象：各種體質人士。

食用次數：建議一至兩星期食用一次。

梁醫師表示，蟲草含有「蟲草腺苷」這種成分，但蟲草花沒有，所以蟲草花不具蟲草的補益肺腎功效。她提醒，最好到信賴、信譽良好的中藥材店選購冬蟲夏草，以防購入膺品。

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▲ 註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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記者：黃泳欣