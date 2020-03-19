【星爸媽抗疫】兒子停課苦悶去郊野公園遇人潮　綠葉夫妻楊證樺沈可欣︰好想散下心

▲ 楊證樺和沈可欣帶兒子去郊野公園見到人頭湧湧，都要戴返個口罩玩。

TVB綠葉夫婦楊證樺（Man）和沈可欣（Janice），去年12月再誕一子湊成四口之家。在新冠肺炎疫情下，兩夫婦仍密密返TVB拍劇，沈可欣繼續拍攝處境劇《愛回家之開心速遞》飾演Rebecca，剛完成新劇的阿Man亦要陪老婆車出車入，幸好口罩夠1個月儲備。兩人每日一收工就趕回家陪伴兩名兒子，尤其停課的大仔感到相當苦悶。

44歲楊證樺和43歲沈可欣是TVB模範夫婦，現育有4歲大仔楊宏志（Eugene）和1歲細仔楊宏信（Sean）。家有年幼小孩的他們一向注重健康和衛生，每日早晚都會在家居不同位置清潔消毒，亦不時購買口罩做儲備，現時仍有約一個月貨量。

▲ 「Rebecca」沈可欣在疫情下繼續開工拍攝《愛回家之開心速遞》。（沈可欣楊證樺's fb圖片）

口罩量足夠 不敢排長龍再撲

阿Man表示，因新冠肺炎疫情殺到埋身，曾嘗試出去撲多一點口罩做儲備，但街上太多人撲，自己相比不少人有更充足口罩，就打消了念頭，夠用就好。

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密密拍劇的他們仍要經常返TVB，阿Man指TVB上上下下防疫措施做足，進入TVB要在門口先量體溫，兩人亦有戴口罩返工，勤洗手、多用酒精搓手液消毒雙手。每天回家亦馬上將衣物脫掉放露台及沖涼，勤洗衫消毒。

▲ 由於兒子留在家中多日太悶，楊證樺和沈可欣決定解放一日去郊遊。（沈可欣楊證樺's fb圖片）

剛拍完新劇《伙記辦大事》，現在阿Man休息中可以陪伴兒子，外出主要接送老婆往返公司，盡量多留家中陪伴兩名兒子。就讀幼稚園K1的大仔Eugene停課至4月中，日日在家覺得好悶，家住村屋的他們唯有多上天台玩，並輔導兒子進行學校的網上功課。

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▲ 兒子去到大欖郊野公園戴口罩玩都好開心，好過悶在家中。（沈可欣楊證樺's fb圖片）

郊遊放風箏全程戴口罩

早前，阿Man決定一家人解禁一天，結伴去大欖郊野公園行山放電、放風箏，呼吸一口新鮮空氣。豈料郊野公園人潮處處，結果都要全程戴上口罩玩。

我以為郊野公園地方空礦，可以舒解一下身心，原來好多家長都有同樣想法，結果郊野公園都好多人，個個都戴上口罩玩，不過阿仔都玩得好開心。

▲ 楊證樺和沈可欣新一年最大願望是人人身體健康。（相片由受訪者提供）

楊證樺︰家長不應過度緊張

在這段抗疫艱難時刻，阿Man認為做家長要盡量控制情緒，不要過度緊張，好好趁這段時間教育小朋友衛生知識，做足防疫措施，好好利用額外時間陪伴小朋友成長。

希望疫情可以盡快平息，祝大家身體健康。

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記者︰林綺玲