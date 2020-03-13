【武漢肺炎】化妝戴口罩易生暗瘡　皮膚科醫生陳厚毅：戴N95口罩較易引致敏感

▲ 長期戴口罩和使用酒精搓手液分別會易生暗瘡和易引發濕疹，應怎麼辦？

武漢肺炎肆虐，市民都罩不離口，酒精搓手液不離手，亦開始出現面部生暗瘡及敏感以及手部乾燥和脫皮的情況。皮膚科專科醫生陳厚毅分享戴口罩和使用酒精搓手液減少敏感的貼士。

戴口罩兼化妝會阻塞毛孔

陳醫生曾接受訪問時指長時間戴著口罩，容易刺激皮膚，從而導致濕疹或其他皮膚問題，即使是從沒有濕疹的人士也可能因此誘發濕疹。如果戴口罩兼化妝，會不會雪上加霜？

陳醫生指，長期戴口罩面部容易生油脂粒和粉刺，而長期戴口罩兼化妝，會增加阻塞了毛孔的機會，在油脂分泌旺盛下，有機會增加生暗瘡或令暗瘡情況惡化。

陳醫生建議，如果因工作需要而要化妝，同時需要戴口罩的人士，在化妝時可以薄施脂粉，也能達到給人精神感覺的效果。

再者，口罩已經遮著面部的下半部分，因此可以減少化妝次數、盡量避免選用濃稠的化妝品以減少阻塞毛孔的機會或者只在某些部分化妝，例如只化面部上半部分的妝容或只畫眼線。

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此外，陳醫生建議大家在沒需要工作時（家裡／安全環境下）可以除下口罩，以減少在化妝情況下戴口罩的機會。最後，做足清潔和卸妝步驟非常重要，清潔面上化妝品殘餘物和過多油脂，能減少生暗瘡和油脂粒的機會。

N95口罩較易引致皮膚敏感

陳醫生表示，N95口罩較易引致敏感，而平時外科口罩敏感機會相對地較小。但如果用戶對口罩本身的物料敏感，都會出現敏感情況。

一般來說，如果口罩遮蓋著面部的部分泛紅，則代表敏感。

酒精搓手液會刺激皮膚

陳醫生指，酒精搓手液內的酒精和其他消毒成分有機會刺激皮膚和抽乾皮膚水份，令皮膚愈來愈乾燥、繃緊、痕癢、出現紅腫和發炎。如抓它的時候，嚴重更有出水和流膿的情況。

▲ 有濕疹人士最近頻密使用酒精搓手液導致濕疹再次發作。（相片由受訪市民提供）

他續指，如頻密使用酒精搓手液會增加皮膚過敏和乾燥的機會，嚴重亦會引發濕疹。如本身屬於濕疹患者或皮膚過敏人士，也會令濕疹問題惡化，影響日常工作及日常生活，嚴重會影響睡眠。

陳醫生直言，濕疹人士和皮膚過敏人士雖然對酒精搓手液較敏感，但由於個人衛生最重要，始終都要使用。但使用酒精搓手液後，要特別注意護膚程序及皮膚補濕。

呵護雙手洗手貼士

陳醫生分享要令酒精搓手液發揮消毒功效一定要使用得夠徹底，一般要搓手20秒，搓手掌、手背、指尖、指背甚至手踭等等，用的量和範圍要適量，使用太多酒精搓手液或會令雙手敏感。

而洗手時間不用過長，20秒左右即可，使用後需多搽幾次潤手霜滋潤雙手。

至於酒精搓手液隔幾多小時使用一次才能減低對皮膚的傷害？陳醫生指使用酒精搓手液視乎個人情況而定，如在一些不需要用酒精搓手液消毒的情況，便不用長期使用。即使如此，他建議大家在進食前，都需使用酒精搓手液。

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記者：王芷瑩