【趕走春困】春困與感冒症狀大不同　中醫推介5款平價食物對抗春困【附袪濕湯療】

▲ 遇上春困，變得疲倦乏力，中醫為大家推介5款食物對抗春困。

春天到，很多人遇上春困問題，變得疲倦乏力，有時還分不清是春困還是作病先兆。註冊中醫謝偉豪為大家解構春困和感冒的分別，並推介5款食物及一款袪濕湯療，幫助大家對抗春困。

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脾虛氣弱人士易受春困影響

謝醫師表示，坊間一直流傳春困秋乏一說，意思是在春秋兩個季節時，人會較易感到疲倦，做事提不起勁的現象。從中醫角度看，春季較為潮濕，外界的濕邪容易侵犯人體，因此造成困倦不止的現象。

謝醫師指，脾虛氣弱人士更易受春困所影響，由於脾虛氣弱人士體內存在內濕，即因為脾氣運化力量不足而導致體液停留，從而形成濕，會出現胃口不佳、大便稀爛，舌苔厚膩等表現。

由於內濕與外界濕邪會相互吸引，因此脾虛人士會更易受到春困影響。

春困和感冒的分別

謝醫師解釋，春困主要表現為疲倦乏力，與濕邪外傷引致的感冒初期表現相似。但外感濕邪的感冒還會有鼻塞流涕或頭重脹，甚至會兼夾腹痛肚瀉等症狀；而春困則是單純的疲倦，較易分辦。

5款有助解春困的平價食物

謝醫師建議大家可多吃以下的祛濕食物，能舒緩濕邪外擾的問題，減少春困對身體的影響。

茯苓：味甘淡，性平。歸心、脾、腎經。能夠利水滲濕，健脾安神。

陳皮：味辛、苦，性溫。歸脾、肺經。可以理氣健脾，燥濕化痰。

薏米：味甘、淡、性微寒。歸脾、胃、肺經。有利水滲濕，健脾，除痹的功效。

冬瓜：味甘、淡、性涼。入肺、小腸、膀胱經。能清熱利水，解暑熱，消熱痰。

赤小豆：味甘酸，性平。入心、小腸經。可利水除濕，和血排膿，消腫解毒。

謝醫師再推介一款有助對抗春困的袪濕湯療，建議大家每周飲用1-2次，特別適合脾胃不佳、腎虛、腹瀉者飲用。

赤小豆花生瘦肉湯

材料及份量：瘦肉700克、赤小豆200克、花生100克、蜜棗3枚、陳皮2至3片及鹽適量。

做法：

1. 陳皮用清水泡軟；赤小豆、花生放入清水中浸泡40分鐘，洗淨瀝乾。

2. 瘦肉洗淨，切塊，再放入沸水鍋中汆水，撈出沖淨。

3. 鍋中加清水，下入瘦肉、赤小豆、花生、蜜棗、陳皮大火煮滾，再撇去浮沫，轉小火煲約2小時，然後加入食鹽調味即可。

功效：健脾開胃、祛濕醒神、和中益氣。

注意：小便頻繁者則注意飲用。

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記者：王芷瑩