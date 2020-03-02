【癌症抗疫】癌症病人體弱易受感染 腫瘤科醫生解構8款食物增免疫力
社會 10:44 2020/03/02
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，患癌者如何增強抵抗力？癌症患者因自身免疫力較低，容易受到感染之餘，受感染影響後的併發症及死亡率都會比普通人為高，TOPickl請教了腫瘤科專科醫生區兆基，他提出一些能增強免疫力的方法，以及多種防疫措施，以減低癌病患者及康復者的感染風險。
區兆基指出，癌症病人在外出時亦可參考一般的防疫措施，如戴上口罩與攜帶酒精搓手液定時清潔雙手，與其他人保持六呎的社交距離等。但不建議他們效法網上的例子，如使用額外的防具和雨衣，以免在卸下有關裝備時，意外地觸碰到依附在上的病毒，增加感染的風險。
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區兆基應避免進食不明的成藥以及中藥，如果有實際需要也應按照每個病人的體質釐定，又建議癌症病人可多進食以下食品，以增強個人的免疫力：
- 綠茶（茶黃素+兒茶素）
- 薑（薑黃素）
- 蠔（鋅）
- 西洋菜（異硫氰酸烯丙酯）
- 紅蘿蔔（綠原酸）
- 梨（抗氧化）
- 咖喱（薑黃素）
- 番茄（茄紅素）
癌症及長期病患者若感染新冠肺炎，會比其他病人所出現的併發症和死亡率較高，因此建議所有癌症病人都接受肺炎球菌及流感的防疫注射，減低患感染甲型流感等的疫症風險。
癌症防疫貼士
- 戴上口罩
- 使用酒精搓手液及定時清潔雙手
- 與其他人保持六呎的社交距離
- 不建議額外穿防具和雨衣
- 如瑜伽、冥想以減少心中的焦慮
- 適量運動
- 避免進食不明成藥
- 勿亂服聲稱增強抵抗力中藥
- 多進食具抗氧化功能或薑黃素等具營養價值的食品
提到家中可行的防疫方法，除了一般清潔外，家人的支持和患者本身的心靈健康亦同樣重要，又鼓勵癌症患者應該與家人多人作坦溝通，不應隱瞞病徵。另應時常保持心靈健康，尋找寄托，又提及擁有宗教信仰的患者往往生存率較高。適當的運動也可以增強自身免疫力，如瑜伽、冥想等，以減少心中的焦慮，均能對身心有所幫助。
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記者：郭家穎