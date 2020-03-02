【癌症抗疫】癌症病人體弱易受感染　腫瘤科醫生解構8款食物增免疫力

▲ 腫瘤科專科醫生區兆基指出多進食以下8種食物，也是增強免疫力的方法。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，患癌者如何增強抵抗力？癌症患者因自身免疫力較低，容易受到感染之餘，受感染影響後的併發症及死亡率都會比普通人為高，TOPickl請教了腫瘤科專科醫生區兆基，他提出一些能增強免疫力的方法，以及多種防疫措施，以減低癌病患者及康復者的感染風險。

區兆基指出，癌症病人在外出時亦可參考一般的防疫措施，如戴上口罩與攜帶酒精搓手液定時清潔雙手，與其他人保持六呎的社交距離等。但不建議他們效法網上的例子，如使用額外的防具和雨衣，以免在卸下有關裝備時，意外地觸碰到依附在上的病毒，增加感染的風險。

【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒 何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險

區兆基應避免進食不明的成藥以及中藥，如果有實際需要也應按照每個病人的體質釐定，又建議癌症病人可多進食以下食品，以增強個人的免疫力：

綠茶（茶黃素+兒茶素）

薑（薑黃素）

蠔（鋅）

西洋菜（異硫氰酸烯丙酯）

紅蘿蔔（綠原酸）

梨（抗氧化）

咖喱（薑黃素）

番茄（茄紅素）

癌症及長期病患者若感染新冠肺炎，會比其他病人所出現的併發症和死亡率較高，因此建議所有癌症病人都接受肺炎球菌及流感的防疫注射，減低患感染甲型流感等的疫症風險。

【新冠肺炎】梁卓偉：或有第二波爆發 仍需儲備幾個月的口罩量

癌症防疫貼士

戴上口罩

使用酒精搓手液及定時清潔雙手

與其他人保持六呎的社交距離

不建議額外穿防具和雨衣

如瑜伽、冥想以減少心中的焦慮

適量運動

避免進食不明成藥

勿亂服聲稱增強抵抗力中藥

多進食具抗氧化功能或薑黃素等具營養價值的食品

提到家中可行的防疫方法，除了一般清潔外，家人的支持和患者本身的心靈健康亦同樣重要，又鼓勵癌症患者應該與家人多人作坦溝通，不應隱瞞病徵。另應時常保持心靈健康，尋找寄托，又提及擁有宗教信仰的患者往往生存率較高。適當的運動也可以增強自身免疫力，如瑜伽、冥想等，以減少心中的焦慮，均能對身心有所幫助。

【新冠肺炎】梁卓偉籲復工自攜自家飯 7種不宜微波爐翻叮食物

TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：郭家穎